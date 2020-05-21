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Ученые создали самый тщательно интегрированный гибрид мыши и человека

Ученые создали самый тщательно интегрированный гибрид мыши и человека
03:46 Сегодня Телеграф gearmix.ru Фото: pixabay

Новости науки:Ученые создают гибриды мыши и человека.

Команда ученых создала самый тщательно интегрированный гибрид мыши и человека.

Врачи надеются, что в итоге таких химер — организмы, имеющие клетки разных животных, им удастся использовать в качестве более надежных моделей для медицинских исследований или даже фермы по выращиванию человеческих органов. Пока это дело неблизкого будущего, но некоторые биологические уловки, о которых стало известно в результате этих опытов, могут это будущее ускорить.

Известно, что стволовые клетки человека трудно интегрировать в других животных, потому что клетки разных видов развиваются с разной скоростью. Согласно исследованию, опубликованному в среду в журнале Science Advances, трюк, который сделал возможным появление этих химер, заключается в том, чтобы повернуть клеточное время человека назад, вернув на более раннюю стадию биологического развития.

Однако даже с этим трюком результаты были ограниченными. Самый успешный гибридный эмбрион мыши, с точки зрения количества клеток был только на четыре процента человеческим. Другие содержали в себе еще меньше — лишь около 0,1% человеческих клеток.

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Человеческие клетки распространяются и вплетаются в такие органы, как сердце и печень, тогда как основная их часть превращается в эритроциты.

Однако ни одна из человеческих клеток, по-видимому, не стала сперматозоидом или яйцеклеткой. Это означает, что если бы вызревание зародыша выдержали положенное время, (их уничтожали через 17 дней) то потомство этих зародышей уже было бы совершенно нормальными мышами.

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Мышь, Биология, Химера.
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