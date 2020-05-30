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Запуск Crew Dragon на МКС может быть перенесен снова

Запуск Crew Dragon на МКС может быть перенесен снова
16:17 Сегодня Телеграф www.unian.net

Новости науки:Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что решение о запуске Crew Dragon компании SpaceX еще не принято.

В Национальном космическом агентстве США (NASA) до сих пор не определились, состоится ли 30 мая запуск космического корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию. Полет снова могут перенести.

Об этом директор NASA Джим Брайденстайн написал на своей странице в Twitter.

"Из-за погоды решение о субботнем тестовом полете космического корабля Crew Dragon компании SpaceX до сих пор не принято. Переоценка состоится утром", - пояснил Брайденстайн.

Сообщается, что в районе запуска корабля Crew Dragon существует вероятность в 50% того, что погодные условия не позволят отправить корабль на МКС сегодня, 30 мая. Кроме того, в 40% оценивается вероятность срыва запуска и на следующий день.

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Напомним, что 27 мая запуск Dragon Crew на МКС отменили из-за неблагоприятных погодных условий. Решение об этом приняли за 16 минут до запланированного старта. Следующую попытку запуска запланировали на эту субботу, 30 мая, в 3:22 по времени Восточного побережья США.

Планируется, что после старта ракета Falcon 9, на которой находится космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами, разделится на то, что называется "первой ступенью" и "второй степенью". Первая ступень вернется на Землю. Вторая часть ракеты продолжит путешествие вместе с Crew Dragon. Оказавшись на орбите, экипаж отделится от второй ступени и направится к МКС - на это уйдет около 24 часов.

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НАСА, МКС, Falcon 9, Crew Dragon.
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