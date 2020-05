Корабль Crew Dragon с астронавтами на орбите и направляется к МКС (Видео)

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX вышел на орбиту и сейчас приближается к точке встречи с МКС, с которой состыкуется приблизительно за 17 часов.

Об этом сообщили в SpaceX.

Астронавты Дуглас Херли и Боб Бенкен достигнут Международной космической станции 31 мая в 10:29 a.m. EDT (17:29 по киевскому времени), а на 19:45 запланировано открытие люка между МКС и Crew Dragon.

Listen in to hear @AstroBehnken and @Astro_Doug on-obrit→ https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/knZYkyby8K

В отличие от грузовых кораблей Dragon, которые после сближения с МКС подцеплял дистанционный манипулятор, Crew Dragon оснащен автоматической системой стыковки. Кроме того, на этапе сближения со станцией астронавты протестируют систему ручного управления корабля.

Crew Dragon has successfully separated. Next stop? The International @Space_Station . #LaunchAmerica pic.twitter.com/rDKFzPouTE

Ранее первая ступень ракеты-носителя Falcon-9, которая выводит пилотируемый корабль, успешно совершил посадку на платформу в Атлантическом океане.

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/96Nd3vsrT2

— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020