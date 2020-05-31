Корабль Crew Dragon с астронавтами на орбите и направляется к МКС (Видео)

Новости науки:Первый в истории пилотируемый космический запуск частной компании прошел успешно.

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX вышел на орбиту и сейчас приближается к точке встречи с МКС, с которой состыкуется приблизительно за 17 часов.

Об этом сообщили в SpaceX.

Астронавты Дуглас Херли и Боб Бенкен достигнут Международной космической станции 31 мая в 10:29 a.m. EDT (17:29 по киевскому времени), а на 19:45 запланировано открытие люка между МКС и Crew Dragon.

В отличие от грузовых кораблей Dragon, которые после сближения с МКС подцеплял дистанционный манипулятор, Crew Dragon оснащен автоматической системой стыковки. Кроме того, на этапе сближения со станцией астронавты протестируют систему ручного управления корабля.

Ранее первая ступень ракеты-носителя Falcon-9, которая выводит пилотируемый корабль, успешно совершил посадку на платформу в Атлантическом океане.

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/96Nd3vsrT2 — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

Напомним: американская компания SpaceX, основателем которой является Илон Маск, в сотрудничестве с NASA осуществили запуск пилотируемого корабля Falcon 9 с капсулой Crew Dragon, который должен доставить двух астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Запуск состоялся в 15:23 по местному времени (22:23) по Киеву.