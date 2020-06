Ракету Falcon 9 вернули на побережье Флориды

Платформа "Of Course I Still Love You" с ракетой Falcon 9, которая 30 мая вывело на орбиту Земли космический корабль Crew Dragon с 2 астронавтами на борту, вернулась в порт на мысе Канаверал.

Об этом сообщает SpaceX.

После запуска 30 мая в 22:22, ракета Falcon 9 уже через 10 минут приземлился на плавучую платформу в Атлантическом океане.

After launching @AstroBehnken and @Astro_Doug to orbit on Crew Dragon, Falcon 9 landed on the Of Course I Still Love You droneship and returned to Port Canaveral pic.twitter.com/ACov1BhgXY

— SpaceX (@SpaceX) June 2, 2020