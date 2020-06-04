Скачать
Четверг, 04.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Протесты в Гонконге: Британия готова принимать переселенцев
Протесты в Гонконге: Британия готова принимать переселенцев
Комитет Рады одобрил: закон об "игорке" готов ко второму чтению
Комитет Рады одобрил: закон об "игорке" готов ко второму чтению
Экс-игрок сборной Украины стал тренером клуба УПЛ
Экс-игрок сборной Украины стал тренером клуба УПЛ
SpaceX готовит к запуску новую партию спутников Starlink (Видео)
SpaceX готовит к запуску новую партию спутников Starlink (Видео)

В США нашли бактерии, живущие в грибах и "кушающие" мышьяк

В США нашли бактерии, живущие в грибах и "кушающие" мышьяк
01:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: из открытых источников

Новости науки:В NASA нашли гриб, внутри которого микробы "поедают" токсичные вещества и вырабатывают тепло.

В почти безжизненном бассейне гейзеров Норрис на территории Йеллоустонского нацпарка в грибах вида Pisolithus arhizus проживают бактерии, которые умеют "поедать" многие токсичные вещества и производить при этом энергию.

Статья об открытии опубликована в журнале Microbiology Open, пишет пресс-служба NASA.

Гриб пизолитус красильный часто встречается в лесу, но, как выяснилось, также распространен в месте, где не могут выжить ни деревья, ни даже большинство микробов.

Ученые узнали, что внутри них живут и бактерии, и водоросли, и другие микроорганизмы: все они взаимодействуют в замкнутой системе, причем некоторые участки вообще не содержат кислорода, а в других его концентрация вчетверо выше, чем в атмосфере.

Среди разнообразия микробов обнаружили и две новые категории. Эти бактериальные филы (в биологии фил - уровень классификации ниже королевства и выше класса по рангу) настолько новые, говорят исследователи, что у них еще нет имен, и они могут "дать новое понимание мира микробов".

Готовят людей к борьбе с болезнями: деревья в парках влияют на иммунитет горожан

Вопрос, откуда и как эти грибы и микробы в них получают энергию для жизнедеятельности, остается загадкой. Авторы полагают, что открытые внутри Pisolithus arhizus бактерии способны поглощать элементы вроде мышьяка. Расшифровка их генома показала, что там есть не только гены для создания механизмов получения энергии из углеводородов, но и для поглощения широкого спектра токсинов (бензин, нефть, дизтопливо и другого; всего того, что загрязняет почву и грунтовые воды).

Таким образом, эти микробы могут быть ключом к очистке сточных вод и токсичных материалов, полагают исследователи, и одновременно производить энергию.

Испражняются веселящим газом: ученые рассказали, как "у человека едет кукушка" от нахождения в компании пингвинов

"То, что мы нашли внутри этого гриба, повлияло на наши соображения насчет способности организмов выживать в других мирах", - подчеркнули сотрудники NASA.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бактерии, НАСА, Грибы, Биология.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Каков Ваш главный страх: пройдите тест и узнайте
02 Власти Беларуси отправлены в отставку
03 В МИД рассказали, на какие компромиссы готова Украина ради деоккупации Крыма и Донбасса
04 Расстояние пакостям не помеха: Меган Маркл может быть причастна к скандальной статье о Кейт Миддлтон
05 "Таблетки сделали меня слабым": победитель Евровидения-2009 признался в зависимости
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бельгия готовится к третьему этапу смягчения карантина: откроют кафе и рестораны
В Бельгии с 8 июня откроют кафе и рестораны
Стрельба на рынке в Одессе: полиция открыла еще два дела
Стрельба на рынке в Одессе: полиция открыла еще два дела
Власти Беларуси отправлены в отставку
Власти Беларуси отправлены в отставку
Продюсеры &quot;Гладиатора&quot; с Расселом Кроу заявили о создании сиквела спустя 25 лет
Продюсеры "Гладиатора" с Расселом Кроу заявили о создании сиквела спустя 25 лет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь