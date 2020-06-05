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Низкое генетическое разнообразие привело неандертальцев к гибели

Низкое генетическое разнообразие привело неандертальцев к гибели
02:10 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Facebook

Новости науки:Исследователи предположили, что неандертальцы исчезли из-за низкого генетического разнообразия.

Есть несколько теорий, пытающихся объяснить исчезновение неандертальцев: климат и конкуренция. Исследователь Национального исследовательского центра гуманитарных наук (CENIEH) в статье в Journal of Anatomy утверждает, что они исчезли из-за низкого генетического разнообразия.

Дело в том, что он обнаружил, что на первом шейном позвонке нескольких неандертальцев подтверждение того, что генетическое разнообразие населения был низким, что затрудняло их способность адаптироваться к возможным изменениям в окружающей среде и, следовательно, к их выживанию.

Неандертальцы населяли европейский континент всего лишь 30 000 лет назад, и их исчезновение продолжает оставаться загадкой. Была проведена работа по расшифровке их генома для определения их генетического разнообразия, а также проведен анализ различных анатомических характеристик в ископаемых записях вида.

"Мы сосредоточили внимание на анатомических вариантах первого шейного позвонка, известного как атлас. Анатомические варианты этого позвонка тесно связаны с генетическим разнообразием: чем больше распространенность такого рода анатомического варианта, тем ниже генетическое разнообразие популяции", - говорит Карлос А. Паланкар, исследователь в Национальном музее естественных наук.

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Что касается современных людей, атлас имеет один или несколько различных анатомических изменений почти в 30% случаев. В этом исследовании, в котором также участвовали исследователи из Национального музея естественных наук в Мадриде (MNCN-CSIC) и Университета Валенсии, были проанализированы три позвонка с места Крапина (Хорватия) и материал с других мест обнаружений, таких как Эль Сидрон (Астурия).

Недавно исследователи из палеоантропологической группы в MNCN определили наличие различных анатомических вариантов в атласах неандертальцев El Sidrón. С целью подтверждения высокой распространенности этих анатомических вариантов у видов, они провели исчерпывающий анализ ископаемых атласов неандертальцев из Крапины.

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В Крапине они жили около 130 000 лет назад, по сравнению с возрастом около 50 000 лет в Эль-Сидроне. Это место, из которого было извлечено наибольшее количество останков неандертальцев, что делает их образцом особого интереса при анализе генетических разнообразие этого вида, так как все особи потенциально могли принадлежать к одной популяции.

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Неандертальцы, Биология, Палеонтология.
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