Аппарат NASA InSight смог пробурить грунт Красной планеты (Видео)

Бур HP3 космического аппарата InSight, выполняющего исследовательскую миссию на Марсе, с третьей попытки смог зарыться в грунт Красной планеты. Сообщение об этом появилось в официальном твиттере миссии.

Задача HP3 - установить под поверхностью Марса специальный шлейф с датчиками , который будет измерять тепловые потоки. Длина бура - около 40 сантиметров, а шлейф нужно установить вертикально до пятиметровой глубины.

Первая попытка начать бурение оказалась неудачной: из-за малого сцепления с грунтом устройство никак не хотело продвигаться внутрь. После того как роботизированная рука InSight с установленным на ней ковшом примяла поверхность, проблема вроде бы разрешилась, но вскоре HP3 неожиданно выскочил из грунта.

After several assists from my robotic arm, the mole appears to be underground. It’s been a real challenge troubleshooting from millions of miles away. We still need to see if the mole can dig on its own. More from our @DLR_en partners: https://t.co/7YjJIF6Asx #SaveTheMole pic.twitter.com/qHtaypoxPp

— NASA InSight (@NASAInSight) June 3, 2020