Аппарат NASA InSight смог пробурить грунт Красной планеты (Видео)

Новости науки:Аппарат NASA миссии InSight сумел вклинить тепловой зонд в марсианскую почву.

Бур HP3 космического аппарата InSight, выполняющего исследовательскую миссию на Марсе, с третьей попытки смог зарыться в грунт Красной планеты. Сообщение об этом появилось в официальном твиттере миссии.

Задача HP3 - установить под поверхностью Марса специальный шлейф с датчиками , который будет измерять тепловые потоки. Длина бура - около 40 сантиметров, а шлейф нужно установить вертикально до пятиметровой глубины.

Первая попытка начать бурение оказалась неудачной: из-за малого сцепления с грунтом устройство никак не хотело продвигаться внутрь. После того как роботизированная рука InSight с установленным на ней ковшом примяла поверхность, проблема вроде бы разрешилась, но вскоре HP3 неожиданно выскочил из грунта.

After several assists from my robotic arm, the mole appears to be underground. It’s been a real challenge troubleshooting from millions of miles away. We still need to see if the mole can dig on its own. More from our @DLR_en partners: https://t.co/7YjJIF6Asx #SaveTheMole pic.twitter.com/qHtaypoxPp — NASA InSight (@NASAInSight) June 3, 2020

Решить эту задачу удалось, нажимая ковшом на заднюю крышку устройства. Это было весьма рискованно, так как удары по буру могли повредить шлейф с датчиками. За каждую серию касаний крышки, во время которой инженерам NASA приходилось постоянно менять точку приложения усилий, HP3 продвигался вниз лишь на считаные сантиметры.

В итоге все прошло хорошо - и бур вогнали в грунт на всю его длину, ничего не повредив при этом. Теперь инженеры протестируют возможность самостоятельной работы устройства. Если по какой-либо причине HP3 не сможет копать грунт самостоятельно, InSight снова поможет ему ковшом.

Аппарат InSight был запущен с Земли 5 мая 2018 года. Высадка на Марс успешно прошла 26 ноября того же года. Основная задача миссии - изучение внутреннего строения и состава Красной планеты.