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"Самое странное существо из глубин" рассмотрели в деталях (Видео)

"Самое странное существо из глубин" рассмотрели в деталях (Видео)
04:17 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости науки:Новая технология позволила рассмотреть самых странных существ океана. Теперь они могут получить их изображения в мельчайших деталях.

Новый тип лазера позволил изучить морских животных, которых нельзя было детально разглядеть раньше. Мягкие тела глубоководных существ сделаны из мукоидных и желатиновых масс. В их организме можно обнаружить сплетения из полупрозрачных частей и липких структур, в том числе нити, блоки слизи и мелкоячеистые фильтры для сбора пищи. С помощью этого метода исследователи в Австралии засняли сифонофора, длина которого составляла в 45 метров. Это самое длинное существо, которое им удалось обнаружить.

Технология испускает серию лучей, которые сканируют животных, собирает рассеянные назад лучи из внутренних тканей и подает информацию в компьютер. Этот инструмент визуально реконструирует живые организмы в мельчайших деталях. Оно обнаруживает внутренние особенности с такой же точностью, как компьютерная томография сканирует человеческие тела.

Используя новую технику, исследователи впервые смогли нанести на карту структуру внутреннего устройства животного (Appendicularia), определив точную форму и назначение его частей. Компьютерная мощность позволила членам команды превратить визуализацию в фильм, который поможет им тщательно исследовать его функции.

"Это открывает целую новую вселенную": ученым удалось разглядеть отдельные атомы белка

Ученые отметили, что до этого ни один исследователь не имел возможности исследовать такие сложные структуры в глубоководных существах. Такие визуализации "могут пролить свет на некоторые из самых сложных форм природы".

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Все по теме:

Лазер, Биология, Аппендикулярии, Сифонофоры.
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