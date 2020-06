"Самое странное существо из глубин" рассмотрели в деталях (Видео)

Новый тип лазера позволил изучить морских животных, которых нельзя было детально разглядеть раньше. Мягкие тела глубоководных существ сделаны из мукоидных и желатиновых масс. В их организме можно обнаружить сплетения из полупрозрачных частей и липких структур, в том числе нити, блоки слизи и мелкоячеистые фильтры для сбора пищи. С помощью этого метода исследователи в Австралии засняли сифонофора, длина которого составляла в 45 метров. Это самое длинное существо, которое им удалось обнаружить.

Технология испускает серию лучей, которые сканируют животных, собирает рассеянные назад лучи из внутренних тканей и подает информацию в компьютер. Этот инструмент визуально реконструирует живые организмы в мельчайших деталях. Оно обнаруживает внутренние особенности с такой же точностью, как компьютерная томография сканирует человеческие тела.

Используя новую технику, исследователи впервые смогли нанести на карту структуру внутреннего устройства животного (Appendicularia), определив точную форму и назначение его частей. Компьютерная мощность позволила членам команды превратить визуализацию в фильм, который поможет им тщательно исследовать его функции.

