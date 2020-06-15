Обнаружено потенциальную обитаемую экзопланету

Экзопланета под названием KOI-456.04, которая примерно в 1,9 раза больше нашей

Астрономы обнаружили потенциально обитаемую экзопланету и ее звезду - обе с поразительным сходством с Землей и нашим Солнцем.

Экзопланета находится на правильном расстоянии от своей звезды, что позволяет допустить на ней наличие поверхностной воды - один из факторов обитаемости планеты.

Один из факторов, по которому экзопланета может считаться обитаемой, заключается в том, что она должна вращаться вокруг устойчивой звезды на правильном расстоянии, которое поддерживает температуру, подходящую для жидкой воды.

Напомним, космический аппарат New Horizons прислал снимки Проксимы Центавра и Wolf 359, сделанные в рамках проекта Parallax.