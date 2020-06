Генетикам удалось вырастить мозг обезьяны с помощью гена человека (Фото)

"Исследователи из Института молекулярной клеточной биологии и генетики им. Макса Планка (MPI-CBG) в Дрездене вместе с коллегами из Центрального института экспериментальных животных (CIEA) в Кавасаки и Университета Кейо в Токио показали, что специфический для человека ген вызывает увеличение неокортекса в обычной игрунки, обезьяны Нового Света. То есть, ген ARHGAP11B мог вызвать расширение неокортекса в ходе эволюции человека", - говорится в сообщении.

В ходе эксперимента ученые с помощью специального ретровируса "подсадили" ARHGAP11B в оплодотворенные яйцеклетки обычных игрунок (Callithrix jacchus). Затем эмбрионы пересадили самкам обезьяны, а на 101 день беременности сделали кесарево сечение и оценили размер мозга эмбрионов.

Оказалось, что у животных удвоилась толщина коры мозга, а также значительно увеличилось количество стволовых и зародышевых клеток, из которых образуются те слои мозга, что больше всего отличаются у человека и других приматов.

They injected a human ARHGAP11B gene into a monkey fertilized egg

The number of brain cells in monkey fetuses is at a human level

with a marked increase

The cerebral neocortex is twice the thickness of a normal monkey fetus.

Brain wrinkles developed to the level of human fetuses pic.twitter.com/y1xGxcrtU6

— Gem (@kimjeesoung71) June 20, 2020