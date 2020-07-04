Апокалипсис не страшен: поклонники хорроров оказались лучше подготовленными к различным катастрофам

Ученые заявили, что любители триллеров, мистических и хоррор-фильмов оказываются лучше подготовленными как морально, так и информационно к различным глобальным событиям.

Если вы любите смотреть фильмы про конец света, зомби-апокалипсис, заражения, а также триллеры, слэшеры и так далее, то, согласно результатам нового исследования, вы обладаете явным преимуществом перед теми, кто предпочитает мелодрамы и девчачьи комедии. Как рассказывается в статье, опубликованной на портале Evolutionary Studies in Imaginative Culture, поклонники подобных жанров оказались морально и информационно более готовыми к пандемии коронавируса.

По словам Колтана Скривнера, автора исследования и сотрудника Чикагского университета, люди, увлеченные ужастиками и катастрофами (здесь и далее будет подразумеваться совокупность таких жанров) и наделенные "болезненным любопытством" к неприятным (по общечеловеческим меркам) темам, не только с радостью выискивают соответствующую информацию, но и могут "примерять" те или иные сюжеты, ставить себя на место киногероев и, соответственно, понимать, как пережить событие такого масштаба. Кроме того, отмечают ученые, стоит напомнить о возросшем интересе к фильмам вроде "Заражения" (2011) сразу после того, как коронавирус SARS-CoV-2 начал распространяться по Китаю.

"Когда мы видим, нюхаем или непреднамеренно касаемся потенциально патогенного материала, мы отскакиваем и избегаем его; если мы съедим испорченную пищу, мы выплюнем ее. Эта реакция на потенциально патогенный материал вызвана отвращением, которое побуждает организм вести себя таким образом, чтобы минимизировать риск заражения, избегая его. Тем не менее более внимательное рассмотрение того, как человеческий разум обращается с потенциально опасной информацией, может помочь ответить на вопрос, почему некоторые люди ищут развлекательный контент, связанный с патогенами, в свете реальной угрозы. <…> Болезненное (морбидное) любопытство может быть результатом работы механизмов, которые стремятся представлять себя в определенных ситуациях и извлекать уроки из этого воображаемого опыта", - пишет Скривнер.

Коллеги Скривнера опросили 310 человек в возрасте от 18 до 72 лет о том, какое кино они предпочитают, ищут ли информацию об эпидемиях и насколько они были готовы к Covid-19, столкнулись ли с беспокойством, депрессией, раздражительностью или бессонницей во время эпидемии. Как и оказалось, кризис они пережили достаточно спокойно. При этом патологическое любопытство коррелировало с большим интересом к просмотру страшного/сверхъестественного, мистики/триллера и кино об эпидемиях и вирусах. При этом такой тип любопытства не был связан с просмотром романтических, комедийных или приключенческих фильмов.

Участники исследования, которые любят фильмы ужасов, также сообщили о своем интересе к различным темам, связанным с коронавирусом: они стремились больше узнать о том, как SARS-CoV-2 влияет на организм, смотреть фотографии с изображением того, что болезнь делает с телом, узнавать истории выздоровевших или умерших людей. "Способствуя поиску информации о мельчайших деталях угрозы, болезненное любопытство может побудить некоторых людей быть более информированными об этой угрозе", - подчеркивается в исследовании.

Как полагает Скривнер, одна из причин того, почему люди тянутся к ужасам или фильмам-катастрофам, может быть в том, что такие жанры предоставляют зрителям безопасный и легкий способ пережить глобальный хаос. Матиас Клэзен, психолог из Орхусского университета (Дания) и соавтор другого исследования, уверен, что кинематографу под силу помочь нам подготовиться к страшным ситуациям - как когда наше воображение позволяет нам отрепетировать предстоящую речь или представить событие, которого мы опасаемся.

"Наша способность творчески населять виртуальные миры - миры нашего собственного творчества, а также те, которые существуют в кино и книгах, - дар естественного отбора. Это биологический механизм, который развился и дал нашим предкам преимущество в борьбе за выживание, - говорит Клэзен. - Если вы смотрели много подобных фильмов, то наверняка пережили массовые глобальные потрясения, войны, видели людей, которые просоциально или, наоборот, эгоистично реагируют на внезапное событие. По сравнению с кем-то, кто никогда не переживал такой "симулированный" конец света, вы выиграете, ведь у вас уже есть этот викарное научение".