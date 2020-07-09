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Колибри оказались могут запоминать последовательности чисел

Колибри оказались могут запоминать последовательности чисел
Обновлено 09:16 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com
Ученые выяснили, что колибри понимают некоторые свойства чисел и могут использовать их, чтобы находить пищу.

Люди — единственные существа, которые способны выполнять сложные математические операции. Однако некоторые животные понимают, что такое подсчет и последовательность. В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B, они описывают эксперименты, которые проводили с птицами, и то, что узнали от них.

Эксперименты проходили в Скалистых горах в Северной Америке, где обитают охристые колибри (Selasphorus rufus). Команда построила для них искусственные цветочные кормушки и некоторое время позволяла птицам спокойно летать к ним, чтобы те привыкли к такому режиму питания. Затем исследователи поймали нескольких колибри, для которых был разработан массив из четырех рядов по десять кормушек. В каждом ряду только одна была заполнена раствором сахарозы, остальные оказались пустыми.

При каждом посещении массива птицы изучали цветы, пока не находили единственный с нектаром. Ученые фиксировали порядок, в котором они подлетали к кормушкам, а затем перемещали, чтобы колибри не могли визуально запомнить расположение цветка с нектаром. Менялись только ряд кормушек и расстояние между ними, но не порядок.

Во время экспериментов колибри безошибочно находили полную кормушку вне зависимости от того, где она располагалась. Оказалось, точность их вычислений почти не зависит от порядкового номера цветка с нектаром: они в подавляющем большинстве случаев находили правильный. Это может говорить о том, что птицы понимали, под каким номером находится пища, и совершали простые математические операции, например порядковый счет.

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Распределение ошибок не было постоянным. Когда полная кормушка стояла первой, колибри реже облетали оставшиеся, чем когда ее ставили на четвертую позицию. При этом если птицы ошибались, то выбирали цветок, который был ближе к началу ряда. "Это могло быть результатом ошибок, вызванных обобщением пространственного расположения цветка с вознаграждением: птица запоминала, что награда была рядом с ближайшим краем массива", — говорят авторы статьи.

Они считают, что их исследование представляет собой первую демонстрацию запоминания числовой последовательности свободноживущим диким позвоночным, и собираются продолжить тесты, чтобы выяснить, отражают ли навыки колибри их роль птиц-опылителей.

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Птицы, Животные, Наука, Колибри.

Автор:

Телеграф
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