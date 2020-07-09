Что таит в себе украинский янтарь: в камне найден новый вид насекомых

Изучив фрагмент ровенского янтаря, ученые из России и Украины описали новый вид жуков-скрытноедов времен эоцена, геологического периода, который закончился 39 млн лет назад.

Находка позволила восстановить ранние этапы эволюции рода насекомых Telmatophilus — найденный жук, видимо, является самым древним его представителем.

Ровенский янтарь специалисты называют южным аналогом балтийского янтаря и датируют эпохой позднего эоцена (около 40 млн лет назад). Исследования ровенских образцов начались относительно недавно, однако уже позволили описать несколько новых видов насекомых: жуков, сетчатокрылых (Neuroptera) и верблюдок (Raphidioptera).

Сотрудник Зоологического музея МГУ Георгий Любарский и представитель украинского Института зоологии имени Шмальгаузена Евгений Перковский изучили фрагмент ровенского янтаря, найденный в пойме реки Веселуха. В нем был заключен небольшой жук. Образец оказался очень качественным и достаточно прозрачным, чтобы в деталях рассмотреть анатомические особенности насекомого.

Ученые определили, что жук относится к семейству скрытноедов (Cryptophagidae). Внешне он оказался очень похожим на современных жуков Telmatophilus typhae. Однако некоторые признаки, включая относительно длинные усики и строение лапок, позволили отнести находку к новому виду этого же рода. Вид получил научное название Telmatophilus sidorchukae.

По словам Любарского, жук из ровенского янтаря — первый ископаемый представитель рода Telmatophilus. До этого были известны только ныне живущие виды.

Находка позволила реконструировать эволюционную историю рода Telmatophilus. В отличие от других представителей семейства, эти жуки питаются не плесенью и грибами, а пыльцой рогоза (Typha) и ежеголовника (Sparganium).

По мнению авторов, жуки из рода Telmatophilus возникли в позднем эоцене, когда на фоне глобального похолодания климата на севере Евразии появились многочисленные озера, где распространились рогоз, ежеголовник и другие полупогруженные болотные растения.