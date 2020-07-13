Лечит сама природа: названо вещество, убивающее онкологию

Ученые из США обнаружили естественное вещество, которое запускает механизм уничтожения раковых клеток. Потенциальную терапию рака протестировали на круглых червях и клетках человека в лаборатории.

Согласно результатам нового исследования, которое опубликовали ученые из Университета штата Вашингтон, жирная кислота может быть причиной уничтожения раковых клеток.

Биологи исследовали недавно обнаруженный механизм — ферроптоз, который отвечает за смерть клеток в злокачественных образованиях.

В рамках экспериментов с круглыми червями и клетками человека ученые выяснили, что естественная жирная кислота может запускать ферроптоз и уничтожать раковые клетки.

Эта кислота — также известная как дихомогамма-линоленовая кислота или DGLA — в небольших количествах есть в нашем организме. Но поскольку она не представлена широко в любой из диет, ученые на рассматривали влияние и свойства этого вещества.

"Если бы вы могли доставить DGLA непосредственно в раковые клетки — это могло бы способствовать ферроптозу и привести к гибели опухолей", — объясняет автор исследования Дженнифер Уоттс.

По ее словам, исследование ферроптоза с помощью DGLA может предотвратить гибель клеток, которые отвечают за здоровое состояние почек и нейронных связей.

Биологи проанализировали влияние жирной кислоты на одном из типов круглых червей или нематодов — Caenorhabditis elegans: в рацион червей добавили бактерии с DGLA, после чего ученые подтвердили запуск ферроптоза и последующую смерть клеток из-за накопления в них пероксида железа и липидов.

После этого исследователи подвергли воздействию жирной кислоты раковые клетки из организма человека. В этом случае ученые также наблюдали активацию механизма ферроптоза и подавление раковых клеток с еще большей эффективностью.

Авторы открытия предполагают, что в дальнейшем этот механизм можно будет использовать для терапии онкологических и других заболеваний у многих млекопитающих, включая людей.