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"Космос, привет": в Японии обнаружили частички метеорита

"Космос, привет": в Японии обнаружили частички метеорита
15:55 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com
В префектуре Тибо были найдены осколки небесного тела, которое две недели назад взорвалось над Японией.

Национальный музей науки Японии заявил, что огненный шар, осветивший небо Токио в начале этого месяца, был идентифицирован как метеорит.

Это произошло после того, как в соседней префектуре были обнаружены фрагменты небесного тела, отметили ученые.

Считается, что осколок метеорита, который приземлился в кондоминиуме в Нарашино, префектура Тиба, первоначально имел диаметр в несколько сантиметров, но, вероятно, распался на две части, согласно данным Национального музея природы и науки.

Куски весят 63 грамма и 70 граммов, соответственно. Жительница кондоминиума, которая проснулась от громкого шума ранним утром 2 июля, обнаружила каменный фрагмент в общем коридоре прямо возле ее комнаты. Узнав новости о огненном шаре, женщина поняла, что это может быть метеорит.

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След от удара на поручне в коридоре привел к обнаружению второго куска камня во дворе два дня спустя. Металл во втором куске заржавел из-за воздействия дождя и стал коричневым.

В музее, который попросили проанализировать фрагменты, обнаружены изотопы алюминия, натрия и марганца, полученные в результате бомбардировки космическими лучами.

Поскольку у некоторых изотопов период полураспада составляет всего несколько дней, музей смог подтвердить, что камни были из недавно упавшего метеорита.

Музей планирует представить последний метеорит, который он назвал «Нарашино», для регистрации в Метеоритном обществе. Если он будет принят, это будет 53-й метеорит, который будет зарегистрирован из Японии.

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Добавим, в апреле турецкие исследователи обнаружили документы, подтверждающие первый в истории случай смерти от падения метеорита. Инцидент произошел в конце XIX века на территории современного Ирака.

Документы представляют собой три отдельных письма, написанные местными властями и сообщающие о происшествии правительству. Они были только недавно переведены в цифровой архив и написаны на трудном для перевода османском турецком языке, что объясняет, почему их не обнаружили раньше.

Как отмечается в письмах, в указанный день около 8:30 вечера по местному времени в небе был замечен большой огненный шар. После этого, метеориты падали с неба, «как дождь», в течение 10 минут на небольшую деревню. В результате погиб один неназванный человек и был парализован другой. Кроме того, сообщается о повреждении посевов.

В документах нет никакой информации о размерах и точном местоположении упавшего метеорита. Но исследователи полагают, что его обломки приземлились на юго-востоке современного иракского города Сулеймания.

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Япония, Космос, Метеорит.

Автор:

Телеграф
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