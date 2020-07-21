В NASA предупредили о трех летящем к Земле астероидах

На этой неделе к Земле приблизится три потенциально опасных астероида. Под названием: 2020 ND, 2016 DY30 и ME3 2020.

Как сообщили в NASA, космическая скала достигает 170 метров в диаметре – больше, чем у знаменитого Лондонского глаза (крупнейшее колесо обозрения в Европе).

Астероид 2020 ND пройдет мимо Земли в пятницу, 24 июля, на расстоянии 0,034 астрономических единицы.

Звание "потенциально опасный" обозначает, что есть небольшой шанс на столкновение данного объекта с нашей планетой. Но ученые уже рассчитали его траекторию и пришли к выводу, что потенциальной угрозы нет.

Отмечается, что два дня спустя, то есть 26 июля, мимо Земли пролетят еще два астероида.

Первый астероид 2016 DY30 пролетит на расстоянии 0,02306 а.е. Сообщается, что данный астероид относится к группе Аполлонов и пересекает орбиту Земли во время движения вокруг Солнца.

Второй ME3 2020 пройдет на расстоянии 0,03791 а.е. Известно, что этот астероид входит в группу Амуров и никогда не пересекается с орбитой Земли, хотя иногда даже приближается к ней.

Напомним, японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") отправилась на Марс с космодрома на острове Танэгасима в Японии.