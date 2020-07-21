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В NASA предупредили о трех летящем к Земле астероидах

В NASA предупредили о трех летящем к Земле астероидах
Обновлено 14:12 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
На этой неделе к Земле приблизится три потенциально опасных астероида. Под названием: 2020 ND, 2016 DY30 и ME3 2020.

Как сообщили в NASA, космическая скала достигает 170 метров в диаметре – больше, чем у знаменитого Лондонского глаза (крупнейшее колесо обозрения в Европе).

Астероид 2020 ND пройдет мимо Земли в пятницу, 24 июля, на расстоянии 0,034 астрономических единицы.

Звание "потенциально опасный" обозначает, что есть небольшой шанс на столкновение данного объекта с нашей планетой. Но ученые уже рассчитали его траекторию и пришли к выводу, что потенциальной угрозы нет.

Отмечается, что два дня спустя, то есть 26 июля, мимо Земли пролетят еще два астероида.

Приближение астероида к Земле

Первый астероид 2016 DY30 пролетит на расстоянии 0,02306 а.е. Сообщается, что данный астероид относится к группе Аполлонов и пересекает орбиту Земли во время движения вокруг Солнца.

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Второй ME3 2020 пройдет на расстоянии 0,03791 а.е. Известно, что этот астероид входит в группу Амуров и никогда не пересекается с орбитой Земли, хотя иногда даже приближается к ней.

Напомним, японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") отправилась на Марс с космодрома на острове Танэгасима в Японии.

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Все по теме:

НАСА, Земля, Наука, Астероид.

Автор:

Телеграф
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