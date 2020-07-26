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Получены первые снимки северного полюса Ганимеда

Получены первые снимки северного полюса Ганимеда
Обновлено 15:50 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Благодаря прибору JIRAM на борту космического корабля Юнона (Juno), принадлежащего НАСА, получено первое инфракрасное картирование северного полюса Ганимеда — спутника Юпитера.

В NASA представили первые снимки северного полюса Ганимеда, полученные в инфракрасном (ИК) диапазоне.

Сообщается, что Ганимед — один из галилеевых спутников Юпитера и крупнейший спутник в Солнечной системе. Это тело имеет в поперечнике приблизительно 5268 км, что значительно больше, чем у Меркурия.

К томе же, Ганимед является единственным спутником в Солнечной системе, который обладает собственной магнитосферой.

Северный полюс Ганимеда

Новые снимки северного полюса данного тела переданы на Землю с борта межпланетной станции "Юнона" (Juno), которая непосредственно занимается изучением Юпитера. Аппарат был запущен в августе 2011 года, а 4 июля 2016-го вышел на орбиту газового гиганта. 

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Отмечается, в процессе съемки Ганимеда применялся инструмент Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM).

Как сообщалось ранее, китайский зонд для исследования Марса "Тяньвэнь-1" успешно вышел на заданную орбиту. Предварительным местом посадки выбран именно район равнины Утопия в северном полушарии Марса.

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Все по теме:

НАСА, Космос, Наука, Ганимед.

Автор:

Телеграф
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