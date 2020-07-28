К Земле движется астероид размером с футбольное поле

NASA предупреждает, что к Земле летит 190-метровый астероид. Пятого августа небесное тело максимально приблизится к нашей планете.

Астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров пройдет вблизи Земли 5 августа.

Об этом сообщается на сайте одного из подразделений NASA.

В этот день астероид подойдет на минимальное расстояние к планете, которое в семь раз больше, чем дистанция между Землей и Луной. Время максимального сближения – 19.35 мск.

Астероид открыт 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли. Согласно открытым данным, в следующий раз около Земли астероид пролетит в 2137 году.

Напомним, на поверхности Луны обнаружили свидетельства древнейшей метеоритной бомбардировки Земли. Благодаря находкам стало возможным проследить предысторию этого события до самого пояса астероидов.