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К Земле движется астероид размером с футбольное поле

К Земле движется астероид размером с футбольное поле
Обновлено 13:44 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
NASA предупреждает, что к Земле летит 190-метровый астероид. Пятого августа небесное тело максимально приблизится к нашей планете.

Астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров пройдет вблизи Земли 5 августа.

Об этом сообщается на сайте одного из подразделений NASA.

В этот день астероид подойдет на минимальное расстояние к планете, которое в семь раз больше, чем дистанция между Землей и Луной. Время максимального сближения – 19.35 мск.

В NASA предупредили о трех летящем к Земле астероидах

Астероид открыт 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли. Согласно открытым данным, в следующий раз около Земли астероид пролетит в 2137 году.

Напомним, на поверхности Луны обнаружили свидетельства древнейшей метеоритной бомбардировки Земли. Благодаря находкам стало возможным проследить предысторию этого события до самого пояса астероидов.

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Земля, Космос, Астероид, Планета.

Автор:

Телеграф
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