В Rocket Lab назвали причину неудачного запуска ракеты Electron

Ракета Rocket Lab Electron стартовала 4 июля 2020 года в Новой Зеландии. Запуск не удался из-за проблем со второй ступенью ракеты.

Месяц назад Rocket Lab в очередной раз запустила свой многоразовый носитель Electron. Ракета должна была вывести на орбиту ряд спутников, включая CE-SAT-1B компании Canon. На этапе работы второй ступени произошла поломка, которая привела к потере носителя.

В пятницу, 31 июля, следствие пришло к выводу, что причиной неудачи стало "аномальное электрическое соединение".

"Двигатель отключился из-за недостаточного электропитания электронасосов", - заявил Питер Бек, исполнительный директор компании.

Бек также сказал, что компания не планирует вносить серьезные изменения в конструкцию ракеты, такие как увеличение избыточности электрической системы: "Это не принципиальный недостаток".

Устранить такого рода проблемы можно будет после введения новых предполетных тестов.

Rocket Lab планирует возобновить запуск Electron из Новой Зеландии в августе. Компания не раскрыла полезную нагрузку или клиента для этой миссии, но Бек сказал, что компания объявит об этом в ближайшем будущем.

Напомним, Rocket Lab Electron должна была доставить на орбиту Земли 7 космических аппаратов. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter. Но запуск оказался неудачным, а ракета и спутники сгорели.