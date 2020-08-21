Скачать
Пятница, 21.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия: в Украине уже более 100 тыс случаев коронавируса
Пандемия: в Украине уже более 100 тыс случаев коронавируса
Штаб ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
Севилья - Интер: где и когда смотреть финал Лиги Европы
Севилья - Интер: где и когда смотреть финал Лиги Европы
21 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
21 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Планетологи: У нас есть возможность увидеть рождение кометы

Планетологи: У нас есть возможность увидеть рождение кометы
Обновлено 09:34 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
Один из объектов пояса Койпера был впервые в истории обнаружен в момент начала превращения в комету, которой он станет примерно через сорок лет.

Подобно мифическим существам, получеловекам-полуконям, кентавры Солнечной системы — это гибриды астероидов и комет. Обитают они между орбитами Юпитера и Нептуна. На днях астрономы зафиксировали начало превращения одного типа космического камня в другой — это уникальный шанс наблюдать за образованием кометы в реальном времени в течение ближайших десятилетий.

"У нас есть возможность увидеть рождение кометы, когда она начинает проявлять активность", — сообщает планетолог Кэт Волк из Университета Аризоны в Тусоне.

Объект, получивший название P / 2019 LD2, был обнаружен телескопом ATLAS, расположенным на Гавайях. Подобные ледяные объекты отличаются нестабильными орбитами, а из-за своего состава и способности перемещаться по Солнечной системе их считают недостающим звеном между небольшими ледяными телами в поясе Койпера, находящегося за Нептуном, и кометами, которые регулярно появляются во внутренней части Солнечной системы.

Погода на Марсе: ученые выяснили, каким был климат на Красной планете

Подобные кометы (короткопериодические), которые раньше были ледяными объектами в поясе Койпера, обращаются вокруг Солнца примерно раз за десять лет. Другие кометы, такие как комета Галлея, которая прилетает во внутреннюю часть Солнечной системы раз в столетие, вероятно, появляются дальше от Солнца — в облаке Оорта.

Все обнаруженные ранее короткопериодические кометы были замечены уже после превращения. Но LD2 только что вылетел из пояса Койпера и станет кометой всего через 43 года.

Сразу за Юпитером есть область космоса, которую астрономы называют "воротами". Там очень много ледяных объектов, которые рано или поздно начинают путешествие к центру Солнечной системы. Это похоже на инкубатор комет, говорит планетолог Гал Сарид из Института SETI.

Заняли бы половину видимого неба: в центре Млечного Пути найдены сгустки холодного газа

Примерно 170 лет назад орбита LD2, вероятно, проходила около Сатурна. В 2017 году она уже проходила около Юпитера, причем очень близко, что и вызвало "срыв" объекта в пике к центру Солнечной системы. "Это будет первая комета, история которой нам известна", — говорит Сарид.

LD2 состоит из нетронутого материала, который находился на задворках системы в течение миллиардов лет, не подвергаясь воздействию тепла Солнца. Это делает его «капсулой времени» ранней Солнечной системы, а изучение его состава поможет ученым-планетологам узнать, из чего состояли первые планеты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, Астероид, Комета.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук: РФ в ТКГ поставила ультиматум относительно выборов на Донбассе
02 Депутаты придумали, как взыскать с украинцев долги за коммуналку
03 Зозуля останется в испанском Альбасете, но с одним условием
04 Итоги 20 августа: Зеленский на Херсонщине, коронавирус в Украине
05 Погода на Марсе: ученые выяснили, каким был климат на Красной планете
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия COVID-19: В мире уже 22,6 млн случаев заражения
Пандемия COVID-19: В мире уже 22,6 млн случаев заражения
Вакцина от COVID-19: ВОЗ начала переговоры с РФ
Вакцина от COVID-19: ВОЗ начала переговоры с РФ
Украина усилиса контроль границы с Беларусью
Украина усилиса контроль границы с Беларусью
Планетологи: У нас есть возможность увидеть рождение кометы
Планетологи: У нас есть возможность увидеть рождение кометы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь