Планетологи: У нас есть возможность увидеть рождение кометы

Один из объектов пояса Койпера был впервые в истории обнаружен в момент начала превращения в комету, которой он станет примерно через сорок лет.

Подобно мифическим существам, получеловекам-полуконям, кентавры Солнечной системы — это гибриды астероидов и комет. Обитают они между орбитами Юпитера и Нептуна. На днях астрономы зафиксировали начало превращения одного типа космического камня в другой — это уникальный шанс наблюдать за образованием кометы в реальном времени в течение ближайших десятилетий.

"У нас есть возможность увидеть рождение кометы, когда она начинает проявлять активность", — сообщает планетолог Кэт Волк из Университета Аризоны в Тусоне.

Объект, получивший название P / 2019 LD2, был обнаружен телескопом ATLAS, расположенным на Гавайях. Подобные ледяные объекты отличаются нестабильными орбитами, а из-за своего состава и способности перемещаться по Солнечной системе их считают недостающим звеном между небольшими ледяными телами в поясе Койпера, находящегося за Нептуном, и кометами, которые регулярно появляются во внутренней части Солнечной системы.

Подобные кометы (короткопериодические), которые раньше были ледяными объектами в поясе Койпера, обращаются вокруг Солнца примерно раз за десять лет. Другие кометы, такие как комета Галлея, которая прилетает во внутреннюю часть Солнечной системы раз в столетие, вероятно, появляются дальше от Солнца — в облаке Оорта.

Все обнаруженные ранее короткопериодические кометы были замечены уже после превращения. Но LD2 только что вылетел из пояса Койпера и станет кометой всего через 43 года.

Сразу за Юпитером есть область космоса, которую астрономы называют "воротами". Там очень много ледяных объектов, которые рано или поздно начинают путешествие к центру Солнечной системы. Это похоже на инкубатор комет, говорит планетолог Гал Сарид из Института SETI.

Примерно 170 лет назад орбита LD2, вероятно, проходила около Сатурна. В 2017 году она уже проходила около Юпитера, причем очень близко, что и вызвало "срыв" объекта в пике к центру Солнечной системы. "Это будет первая комета, история которой нам известна", — говорит Сарид.

LD2 состоит из нетронутого материала, который находился на задворках системы в течение миллиардов лет, не подвергаясь воздействию тепла Солнца. Это делает его «капсулой времени» ранней Солнечной системы, а изучение его состава поможет ученым-планетологам узнать, из чего состояли первые планеты.