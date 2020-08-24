В космосе зафиксирован новый большой остаток сверхновой (Фото)

Американские астрономы сообщили, что обнаружили новый большой оптически яркий остаток сверхновой (SNR) G107.0 9.0 в созвездии Цефея.

Исследование опубликовано на сайте arXiv.org. Остаток сверхновой представляет собой газопылевое образование, которое появилось в результате произошедшего катастрофического взрыва звезды и ее превращения в сверхновую. Исследования таких остатков важны для ученых, поскольку играют ключевую роль в эволюции галактик.

Команда астрономов под руководством Роберта А. Фесена из Дартмутского колледжа в Хановере (США) сообщила об обнаружении нового остатка сверхновой в нашей Галактике. Он обозначен под номером G107.0 + 9.0 и был открыт при помощи 130-миллиметрового телескопа в Небесной обсерватории Нью-Мексико в рамках проекта по исследованию неба MDW Hydrogen-Alpha. Поначалу астрономы приняли остаток за планетарную туманность, но дальнейшие исследования показали, что это, вероятно, не облако, а неизвестный фрагмент сверхновой.

Ученые описали параметры газопылевого облака. Оно имеет форму, близкую к сферической, а его диаметр составляет примерно от 244 до 326 световых лет. И это означает, что ученые наткнулись на один из самых больших галактических остатков сверхновых, которые известны на сегодня. G107.0 + 9.0 находится от нас на расстоянии порядка 4900-6500 световых лет.

Остаток сверхновой G107.0 + 9.0

А еще туманность имеет большую оптическую эмиссионную структуру. Так, ученые обнаружили, что она состоит из сложных, сплетенных и тонких волокон, среди которых есть более-менее яркие. Как поясняют исследователи, многочисленные и тонкие волокна, видимые вдоль северной и западной границ облака, соответствуют картине других остатков сверхновых. О том же свидетельствуют десятки длинных и слегка изогнутых нитей.

Планетарная туманность Кошачий глаз в созвездии Дракона

Астрономы сообщают, что для уточнения свойств открытого остатка сверхновой будет проведена спектроскопия с умеренной и высокой дисперсией ярких звезд, лежащих за пределами G107.0 + 9.0.

Как сообщалось ранее, в знаменитых пузырях Ферми, поднимающихся из самого центра нашей Галактики, астрономы заметили плотные скопления холодного газа.