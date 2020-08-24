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Hubble сделал детальное изображение кометы NEOWISE (Фото)
Hubble сделал детальное изображение кометы NEOWISE (Фото)

Hubble сделал детальное изображение кометы NEOWISE (Фото)

Hubble сделал детальное изображение кометы NEOWISE (Фото)
16:37 Сегодня Телеграф
Космический телескоп Hubble получил детальное изображение комы кометы NEOWISE, ставшей самой яркой кометой в северном небе за последние двадцать лет.

Телескоп сделал фотографии 8 августа. На тот момент комета прошла перигелий (3 июля) и точку максимального сближения с Землей (23 июля).

На снимках видны две изгибающиеся струи, выбрасываемые с поверхности ядра кометы в кому, а размер самого ядра не превышает пяти километров.

Об этом сообщают на сайте обсерватории.

Комета NEOWISE

Планетологи: У нас есть возможность увидеть рождение кометы

Напомним, комету NEOWISE открыли в марте 2020 года. Впервые ее зафиксировал телескоп NEOWISE, что и повлияло на ее народное название. Научное имя кометы - C/2020 F3.

"Мы никогда не узнаем об этом, если не проведем тщательное исследование": NASA начинает искать "‎планеты-изгои"

Кроме этого, у кометы NEOWISE даже появился собственный Twitter-аккаунт.

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Все по теме:

НАСА, Hubble, NEOWISE.

Автор:

Телеграф
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