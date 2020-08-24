Hubble сделал детальное изображение кометы NEOWISE (Фото)

Космический телескоп Hubble получил детальное изображение комы кометы NEOWISE, ставшей самой яркой кометой в северном небе за последние двадцать лет.

Телескоп сделал фотографии 8 августа. На тот момент комета прошла перигелий (3 июля) и точку максимального сближения с Землей (23 июля).

На снимках видны две изгибающиеся струи, выбрасываемые с поверхности ядра кометы в кому, а размер самого ядра не превышает пяти километров.

Об этом сообщают на сайте обсерватории.

Напомним, комету NEOWISE открыли в марте 2020 года. Впервые ее зафиксировал телескоп NEOWISE, что и повлияло на ее народное название. Научное имя кометы - C/2020 F3.

Кроме этого, у кометы NEOWISE даже появился собственный Twitter-аккаунт.