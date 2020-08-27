Углекислый газ в недрах Земли может провоцировать землетрясения

Итальянские ученые обнаружили четкую связь между выходами на поверхность глубинного углекислого газа в Апеннинах и происходящими в этом регионе землетрясениями.

Итальянские Апеннины всегда была сейсмически неспокойными, их центральные регионы то и дело сотрясают землетрясения - вплоть до недавнего события в Л’Акуиле в 2009 году. При магнитуде 6,3 оно стало самым разрушительным за последние десятилетия и привело к гибели сотен человек. Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Science Advances, обнаружили связь между этими землетрясениями и выбросами углекислого газа, скопившегося в недрах Земли.

В мантии, на большой глубине, происходит распад карбонатных минералов, который приводит к появлению свободного СО2. Легкий газ поднимается к поверхности, скапливаясь в полостях земной коры и растворяясь в воде. Еще раньше было предположено, что в областях тектонической активности он может вырываться наружу, а вызванные этим резкие перепады давления, в свою очередь, способны стимулировать землетрясения.

Чтобы проверить это, Карло Карделлини (Carlo Cardellini) и его коллеги с 2009 по 2018 год следили за содержанием углекислого газа в источниках, питающихся подземной водой горы Монте-Велино, непосредственно у эпицентра того самого события 2009 года. И действительно: подъем концентрации СО2 совпадал с наиболее сильными землетрясениями, тогда как во время слабых и между ними его количество падало. По оценкам ученых, в периоды "передышки" источники Велино доставляли в атмосферу 400-500 тонн газа, а во время событий магнитудой 6 и более - свыше 600 тонн в день.

Все это, конечно, еще не указывает на то, что именно выбросы СО2 могут запускать землетрясения - возможно, связь между этими событиями обратная. Однако ясно, что мониторинг содержания СО2 может стать еще одним инструментом для предсказания землетрясений в некоторых сейсмически активных регионах и позволит избежать повторения событий, подобных случившимся в 2009-м.

Как сообщалось ранее, на востоке Филиппин, в регионе Самар, произошло землетрясение магнитудой 6,6. В прибрежном районе зафиксированы разрушения.