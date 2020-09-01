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NASA займется изучением "космической погоды"

NASA займется изучением "космической погоды"
12:30 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com
Американское космическое агентство представило список из пяти миссий по исследованию солнечного ветра и магнетизма, две из которых вскоре получат "добро" на реализацию.

NASA обнародовало список проектов по изучению околоземного пространства, ставших претендентами на реализацию в классе Medium-Class Explorer. Пять "полуфиналистов" получат по 1,25 миллиона долларов и девять месяцев на дальнейшую доработку, после чего два варианта выберут для реализации и запуска на орбиту. Об этом рассказывается в сообщении, распространенном космическим агентством.

Главным объектом изучения для всех проектов станет "космическая погода" — влияние солнечной активности на околоземное пространство, атмосферу и магнитное поле нашей планеты. Варианты-победители получат еще по 250 миллионов на окончательную доработку. "Каждое из предложений дает возможность наблюдать что-то, что прежде мы не видели, или же обещает сильно продвинуть наши знания в ключевых направлениях, — говорит научный директор NASA Томас Цурбухен (Thomas Zurbuchen), — все для дальнейшего исследования Вселенной, в которой мы живем".

Проект Дэвида Сибека (David Sibeck) из Центра космических полетов имени Годдарда NASA. Направлен на создание мощной системы мониторинга потоков солнечного ветра и его взаимодействия с магнитосферой Земли. Подразумевается использование набора наземных и космических инструментов для наблюдения.

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Наблюдение за солнечным ветром с помощью флотилии из девяти спутников SmallSat для получения трехмерной картины турбулентных потоков частиц. Работа позволит лучше понять их динамику и процессы, ведущие к разогреву этой плазмы в движении. Проект Гарлана Спенса (Harlan Spence) из Университета Нью-Гэмпшира.

Изучение солнечной короны и процессов, которые ведут к появлению вспышек и выбросов массы, а также к аномальному разогреву, благодаря которому температура ее оказывается намного выше, чем в более глубоких слоях звезды. Ожидается, что аппарат сможет вести наблюдения с пространственным разрешением в 10 раз лучше предыдущих спектрографов и с временным — в 100 раз выше. Проект Барта ДеПонтье (Bart De Pontieu) из Lockheed Martin.

Полярные сияния возникают под действием потоков солнечных частиц, которые направляются магнитным полем Земли и взаимодействуют с частицами в верхних слоях атмосферы, на самой границе космоса. По проекту Кристины Линч (Kristina Lynch) из Дартмутского колледжа, следить за полярными сияниями будут одновременно 32 небольших спутника формата CubeSat и 32 наземные обсерватории, объединенные в единую сеть.

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Миссия сможет провести уникальные наблюдения полюсов звезды, проследив за ее фотосферой и магнитосферой, поможет лучше разобраться в солнечной динамике и природе его циклической активности. До сих пор эти важнейшие, с точки зрения магнетизма, области напрямую не изучали: разве что зонд Ulysses наблюдал их под острым углом. Проект Дональда Хасслера (Donald Hassler) из Юго-Западного научно-исследовательского института.

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НАСА, Космос, Солнце.

Автор:

Телеграф
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