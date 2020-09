Парк богат археологическими находками: археологи раскопали древнюю крепость на скале Трон Артура

Хотя сегодня холм Трон Артура может выглядеть диким и необитаемым, этот скалистый пик когда-то был шумным поселением, возвышающимся над заливом Ферт-оф-Форт, уверены исследователи из Historic Environment Scotland (HES).

Вероятно, в этой области жило загадочное кельтское племя Вотадинов — народ, который обитал на юго-востоке Шотландии во времена Железного века, примерно три тысячи лет назад. Археологи полагают, что найденные руины — это оборонительные сооружения.

Во время предыдущих раскопок археологи нашли в этом районе каменные стены толщиной 5,4 метра и 1,2 метра в высоту. Таким образом постройка защищала одну сторону пика, а отвесные скалы — другую. Ученые также установили, что древнее племя использовало часть земли на вершине холма, чтобы заниматься сельским хозяйством и скотоводством.

More results from Arthur's Seat! The wall line of what we think is the fort's rampart is still surviving despite erosion. Hard work to get our tools up the hill, but worth it for the view! #Archaeology @HistEnvScot @welovehistory pic.twitter.com/04M9I0wKRC

— CFA Archaeology Ltd (@cfa_archaeology) September 3, 2020