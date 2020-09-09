Парк богат археологическими находками: археологи раскопали древнюю крепость на скале Трон Артура

Археологи, работающие на вершине холма Трон Артура в городе Эдинбург, обнаружили стены доисторического городища, в котором жили древние шотландцы.

Хотя сегодня холм Трон Артура может выглядеть диким и необитаемым, этот скалистый пик когда-то был шумным поселением, возвышающимся над заливом Ферт-оф-Форт, уверены исследователи из Historic Environment Scotland (HES).

Вероятно, в этой области жило загадочное кельтское племя Вотадинов — народ, который обитал на юго-востоке Шотландии во времена Железного века, примерно три тысячи лет назад. Археологи полагают, что найденные руины — это оборонительные сооружения.

Во время предыдущих раскопок археологи нашли в этом районе каменные стены толщиной 5,4 метра и 1,2 метра в высоту. Таким образом постройка защищала одну сторону пика, а отвесные скалы — другую. Ученые также установили, что древнее племя использовало часть земли на вершине холма, чтобы заниматься сельским хозяйством и скотоводством.

More results from Arthur's Seat! The wall line of what we think is the fort's rampart is still surviving despite erosion. Hard work to get our tools up the hill, but worth it for the view! #Archaeology @HistEnvScot @welovehistory pic.twitter.com/04M9I0wKRC — CFA Archaeology Ltd (@cfa_archaeology) September 3, 2020

Представитель компании Historic Environment Scotland (HES) сказал: "Это была работа по оценке состояния археологических останков в парке, которая первоначально началась в марте, но была отложена из-за вспышки коронавируса. Как древний памятник, деятельность в котором насчитывает тысячи лет, парк богат археологическими находками, которые указывают на тех, кто здесь жил раньше".

Примечательно, что ранее те же археологи написали в блоге, что тащить их тяжелое оборудование по крутому подъему было непросто, но во время работы они наслаждались невероятными видами Эдинбурга.