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Парк богат археологическими находками: археологи раскопали древнюю крепость на скале Трон Артура

Парк богат археологическими находками: археологи раскопали древнюю крепость на скале Трон Артура
18:59 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com
Археологи, работающие на вершине холма Трон Артура в городе Эдинбург, обнаружили стены доисторического городища, в котором жили древние шотландцы.

Хотя сегодня холм Трон Артура может выглядеть диким и необитаемым, этот скалистый пик когда-то был шумным поселением, возвышающимся над заливом Ферт-оф-Форт, уверены исследователи из Historic Environment Scotland (HES).

Вероятно, в этой области жило загадочное кельтское племя Вотадинов — народ, который обитал на юго-востоке Шотландии во времена Железного века, примерно три тысячи лет назад. Археологи полагают, что найденные руины — это оборонительные сооружения.

Во время предыдущих раскопок археологи нашли в этом районе каменные стены толщиной 5,4 метра и 1,2 метра в высоту. Таким образом постройка защищала одну сторону пика, а отвесные скалы — другую. Ученые также установили, что древнее племя использовало часть земли на вершине холма, чтобы заниматься сельским хозяйством и скотоводством.

Представитель компании Historic Environment Scotland (HES) сказал: "Это была работа по оценке состояния археологических останков в парке, которая первоначально началась в марте, но была отложена из-за вспышки коронавируса. Как древний памятник, деятельность в котором насчитывает тысячи лет, парк богат археологическими находками, которые указывают на тех, кто здесь жил раньше".

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Примечательно, что ранее те же археологи написали в блоге, что тащить их тяжелое оборудование по крутому подъему было непросто, но во время работы они наслаждались невероятными видами Эдинбурга.

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Археология, Наука, Раскопки.

Автор:

Телеграф
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