На Луне в неожиданном месте нашли воду

На солнечной стороне Луны впервые обнаружена вода и ее концентрация там примерно в два раза выше, чем считалось ранее.

Об этом информирует НАСА.

О существовании льда на Луне известно давно, однако до сих пор его обнаруживали лишь в затененных кратерах близ полюсов.

Однако недавний полет Стратосферной обсерватории ИК-астрономии (SOFIA) подтвердил существование новых залежей воды на солнечной стороне.

"Мы впервые можем подтвердить наличие воды на солнечной стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA. Мы пока не знаем, сможем ли мы использовать ее в качестве ресурса. Поиск воды на Луне имеет ключевое значение для наших исследовательских планов в рамках программы Artemis", - написал глава NASA Джим Брайденстайн в Твиттер.

Данные SOFIA указывают на наличие воды в кратере Клавия. Более того, устройство нашло его в концентрациях от 100 до 412 частей на миллион — примерно 0,35 литров в квадратном метре лунной почвы. Это примерно в 100 раз меньше, чем в пустыне Сахара.

По подсчетам ученых агентства, на Луне может находится до 38 тысяч квадратных километров участков, постоянно находящихся в тени и в которых может присутствовать лед. Эти оценки в два раза превышают предыдущие выводы.

"В холодных ловушках температура настолько низкая, что если вода попадет в них, то уже никуда не денется миллиарды лет", - заявили в NASA

For the 1st time, molecular water was discovered on a sunlit surface of the Moon, suggesting water may not be limited to cold, shadowed places. Goddard postdoc Dr. Casey Honniball, made the discovery using NASA's @SOFIAtelescope airborne observatory. https://t.co/TUFKK8Rl9x pic.twitter.com/1wiy05yS4r

— NASA Goddard (@NASAGoddard) October 26, 2020