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На Луне в неожиданном месте нашли воду

На Луне в неожиданном месте нашли воду
Обновлено 05:47 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

На солнечной стороне Луны впервые обнаружена вода и ее концентрация там примерно в два раза выше, чем считалось ранее. 

Об этом информирует НАСА. 

О существовании льда на Луне известно давно, однако до сих пор его обнаруживали лишь в затененных кратерах близ полюсов. 

Однако недавний полет Стратосферной обсерватории ИК-астрономии (SOFIA) подтвердил существование новых залежей воды на солнечной стороне. 

"Мы впервые можем подтвердить наличие воды на солнечной стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA. Мы пока не знаем, сможем ли мы использовать ее в качестве ресурса. Поиск воды на Луне имеет ключевое значение для наших исследовательских планов в рамках программы Artemis", - написал глава NASA  Джим Брайденстайн в Твиттер. 

Данные SOFIA указывают на наличие воды в кратере Клавия. Более того, устройство нашло его в концентрациях от 100 до 412 частей на миллион — примерно 0,35 литров в квадратном метре лунной почвы. Это примерно в 100 раз меньше, чем в пустыне Сахара.

По подсчетам ученых агентства, на Луне может находится до 38 тысяч квадратных километров участков, постоянно находящихся в тени и в которых может присутствовать лед. Эти оценки в два раза превышают предыдущие выводы. 

"В холодных ловушках температура настолько низкая, что если вода попадет в них, то уже никуда не денется миллиарды лет", - заявили в NASA

 

Сейчас у агентства есть две версии происхождения этой воды. 

Согласно первой, вода попала на Луну вместе с микрометеоритами, регулярно падающими на поверхность спутника Земли. 

Вторая версия заключается в том, что водород вступает в реакцию с минералами в реголите, которые содержат кислород. Создаваемый в ходе реакции гидроксил, затем поддается обработке солнечным излучением, от чего и превращается в воду. 

Наличие воды на Луне является ключевым фактором к дальнейшему освоению космоса. Воду можно расщепить на водород и кислород, которые используются при синтезе топлива для космических кораблей. Таким образом, строительство завода по производству топлива на Луне может отмести надобность в доставке оного с Земли, что значительно удешевит стоимость новых экспедиций.  

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Вода, НАСА, Луна, Космос.

Автор:

Телеграф
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