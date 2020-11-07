Воспаление десен может усугубить течение COVID-19 - исследование

Научное издание MedicalNewsToday пишет, что при заболевании десен или пародонтите бактерии в зубном налете вызывают атаку иммунной системы, что со временем разрушает мягкие ткани и кости, поддерживающие зубы.

Исследования показывают, что парадонтит способствует широкому спектру других состояний, в которых играет роль хроническое воспаление. В длинный список входят артрит, болезни сердца, диабет, рак, респираторные заболевания и слабоумие. Однако механизм, связывающий эти состояния с заболеваниями пародонта, до сих пор неясен.

Эксперименты исследователей стоматологического факультета Университета Торонто, Канада, показали, что заболевание десен стимулирует клетки крови, называемые нейтрофилами, которые затем чрезмерно реагируют на инфекцию в других частях тела. Нейтрофилы, которые являются частью врожденной иммунной защиты организма, выделяют сигнальные молекулы, называемые цитокинами, которые обостряют воспаление.

"Это похоже на то, как если бы эти белые кровяные тельца были на второй передаче, а должны были быть на первой, - говорит старший автор исследования, профессор Майкл Глогауэр. - Нейтрофилы имеют гораздо больше шансов высвобождать цитокины гораздо быстрее, что приводит к отрицательным результатам".

Воспаление десен может усугубить течение COVID-19. Об этом говорит профессор Глогауэр: "Нейтрофилы - это клетки, которые подвергаются наибольшему риску вызвать цитокиновый шторм. Это именно та клетка, которая, как мы показываем, активируется у людей с пародонтозом".

Ранее "Телеграф" писал, что в холодную пору коронавирус может распространятся гораздо быстрее.