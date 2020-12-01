Китай начал исследования Луны: видео посадки зонда и детали миссии

Китайское аэрокосмическое ведомство CNSA 23 ноября запустило на Луну миссию "Чанъэ-5". 1 декабря зонд достиг поверхности спутника Земли.

Аппарат состоит из спускной платформы и возвращаемого аппарата, который должен привезти на Землю не менее 2 килограмм лунных пород. Сообщает CNSA.

Отмечается, что аппарат совершил мягкую посадку у пика Рюмкера в Океане Бурь на видимой стороне Луны в 17:15 по киевскому времени.

В течение следующих двух суток он будет собирать пробы реголита, после чего взлетный аппарат доставит их на возвращаемый модуль.

Трансляция спуска аппарата на Луну:

Момент посадки:

Добавим, что "Чанъэ-5" является первым за 44 года аппаратом, в задания которого входит доставка лунного грунта на Землю. Ожидается, что общая длительность миссии составит 23 дня.

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