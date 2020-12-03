Сколько стоит Земля? Ученые создали формулу оценки стоимости космических тел

Астрофизик Грег Лафлин создал формулу вычисления стоимости небесного тела. Приняв к сведению возраст, размер, температуру, массу планеты и других статистических данных, ученый рассчитал стоимость планеты Земля. Грег Лафлин оценивает нашу планету в три квадриллиона (3 000 000 000 000 000) фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что Земля не самое дорогое небесное тело. Астероид Психея, на который ученые готовят миссию уже в 2022 году, оценили аж в 10 квинтиллионов (10 000 000 000 000 000 000).

Ученый считает, что его формула поможет понять насколько дорога наша планета и как она важна. Ведь Марс оценивается всего в 10 000 фунтов стерлингов, а Венера и вовсе стоит меньше пенни.

«Формула заставляет вас осознать, насколько драгоценна Земля, и я надеюсь, что она поможет нам как обществу сохранить то, что у нас есть» - говорит Грег Лафлин.

Также, профессор отмечает, что его «изобретение» может помочь остальным ученым в понимании и определении тех планет, которые заслуживают изучения, а которые – нет. Если стоимость планеты выходит больше 60 миллионов фунтов стерлингов, то внимание на нее обратить стоит, если же меньше – то нет.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Китай начал исследовать Луну. Посмотреть видео с посадки и прочитать подробности миссии можете в нашем материале.