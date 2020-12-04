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В Амазонии нашли рисунки с гигантскими животными ледникового периода (фото)

В Амазонии нашли рисунки с гигантскими животными ледникового периода (фото)
Обновлено 15:25 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Наскальное искусство, которое нашли в тропических лесах Амазонки, содержит изображения древнейших жителей, которые жили рядом с гигантскими существами ледникового периода.

Тысячи рисунков нашли в трех пещерах на северной оконечности колумбийской Амазонки. Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Quaternary International.

По предварительным оценкам, изображения создали между 11 800 и 12 600 годами до нашей эры, в конце последнего ледникового периода. Раскопки проводили в 2017 и 2018 годах, но о находках рассказали только сейчас.

На рисунках изображены вымершие сегодня животные, такие как мастодонт, доисторический родственник слона, гигантские ленивцы и лошади ледникового периода, утверждают исследователи.

Здесь также есть рисунки с геометрическими фигурами, человеческие фигуры, отпечатки рук и сцены охоты, а также змеи и птицы.

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Исследования проводили эксперты Национального университета Колумбии, Университета Антиокии и Университета Великобритании в Эксетере. "Изображение показывают, как люди жили среди гигантских, ныне вымерших животных, на которых они охотились", - заявил Хосе Ириарте из Университета Эксетера.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Помпеях были найдены останки двух жертв извержения вулкана Везувия.

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Все по теме:

Археология, Амазония, Рисунки, Ледниковый период.

Автор:

Телеграф
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