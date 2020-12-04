Hubble зафиксировал загадочное исчезновение самой молодой из известных туманностей (фото)

Телескоп Hubble зафиксировал стремительное исчезновение самой молодой из известных туманностей - туманность Скат.

Об этом стало известно из новой научной статьи группы ученых, опубликованной в базе препринтов arxiv.org.

"Туманность Скат, известная как Hen3-1357, оставалась незамеченной до 1990 года, когда неожиданно были обнаружены яркие линии туманностей и радиоизлучение. Мы сообщаем об изменениях формы и быстром и долгом уменьшении потоков в эмиссионных линиях туманности на основе хорошо откалиброванных изображений, полученных с помощью космического телескопа Hubble в 1996, 2000 и 2016 годах. Hen3-1357 теперь является "рекомбинационной туманность", - заявили ученые.

Ученые высказывают осторожные предположения, что, если процессы затухания продолжатся, туманность Скат вовсе исчезнет со звездного неба в течение следующих 20-30 лет.

Ранее ученые нашли в Млечном пути мертвую галактику, которую назвали Гераклом.