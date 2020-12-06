Народное средство может помочь в терапии COVID: ученые сделали "многообещающие" выводы

Ученые впервые описали доклиническую эффективность нетоксичного дягиля лекарственного в отношении SARS-CoV-2. На его основе, заверяют они, можно сделать многообещающий противовирусный препарат.

Об этом стало известно из нового исследования, которое опубликовали в электронной библиотеке препринтов bioRxiv.

Испанские ученые Иван Хосе Галиндо-Кардиэль и Эцио Панцери, которые являются соавторами исследования, утверждают, что недавно обнаруженное очищенное соединение, получаемое из корней и семян Angelica archangelica (в народе - Дягиль лекарственный, или Дудник лекарственный), продемонстрировало высокую надежность, длительную стабильность и повторяющуюся химическую стойкость, а также обладание многообещающего терапевтического эффекта от COVID-19.

"Хорошо зарекомендовавшее себя растение в качестве травяного препарата может указывать на начало безопасных крупномасштабных клинических испытаний в рамках системы экстренного регулирования EMA (Европейское агентство лекарственных средств - ред.)" - заявлено в статье.

Добавим, что Дягиль, или Дудник - это травянистое растение, которое растет в Европы и в Западной Сибири. Имеет приятный сильный аромат, содержит эфирное (ангеликовое) масло и используется в парфюмерной промышленности для ароматизации одеколонов, паст, кремов. Отвар корневища применяют при метеоризме, желудочно-кишечных заболеваниях, гастритах. Также оказывает бактерицидное и спазмолитическое действие на дыхательные пути.

Ранее ученые назвали продукты питания, которые могут существенно снизить активность COVID-19 в организме.