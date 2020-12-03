В Британии прояснили главные опасения на счет нашумевшей вакцины от коронавируса

Первую лицензию на выпуск своей вакцины от коронавируса получили компании Pfizer и BioNTech. Их вакцина уже прошла исследование эффективности, которое показало, что она на 95% защищает от COVID-19. Первой страной, которая одобрила применение вакцины Pfizer, стала Великобритания.

Джонатан Ван-Там, заместитель главного врача Англии в интервью "BBC", рассказал насколько безопасна вакцина, можно ли вакцинироваться беременным женщинам, людям страдающим аллергией и пожилым.

Доктор отметил обеспокоенность людей страдающих от аллергии, так как в некоторых вакцинах используется куриный белок. Состав вакцины будет известным, как только её получат от производителя. Вероятно, тогда мы и сможем узнать насколько она безопасна для аллергиков.

Пожилым людям рекомендуют вакцинироваться, так как они одни из первых в группе риска.

"Я искренне сказал своей 78-летней маме сделать прививку", - ответил во время интервью врач Джонатан Ван-Там.

Отмечается, что беременным нельзя пока использовать вакцину, так как нет данных о ее безопасности использования у беременных женщин.

Исследователи вакцины предупреждают, что правила социального дистанцирования следует соблюдать даже после вакцинации, так как эффект защиты развивается на 7-10 день после введения дозы.

Ну и пока не ясно, как долго вакцина будет защищать от повторного заражения коронавирусом.

Напомним, ранее был опубликован список серьезных побочных эффектов, которые могут вызвать вакцины от коронавируса, которые разрабатывают в США фармкомпании Moderna и Pfizer.