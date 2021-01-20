Hubble обнаружил "затерянную галактику": завораживающее фото

Расположенная в созвездии Девы (Virgo), примерно в 50 миллионах световых лет от Земли, галактика NGC 4535 поистине потрясающее зрелище.

Несмотря на невероятное качество этого изображения, полученного с космического телескопа Hubble NASA/ESA, NGC 4535 имеет туманный, несколько призрачный вид. Это побудило астронома-любителя Леланда Коупленда в 1950-х годах назвать NGC 4535 "Затерянной галактикой".

Яркие голубоватые цвета, расположенные среди длинных спиральных рукавов NGC 4535, указывают на присутствие большего числа более молодых и горячих звезд. Напротив, более желтые тона этой галактики предполагают, что эта центральная область является домом для звезд, которые старше и холоднее.

"Затерянная галактика" была изучена в рамках обзора PHANGS, целью которого является прояснение многих связей между облаками холодного газа, звездообразованием и общей формой и другими свойствами галактик.

Напомним, что ранее Hubble показал результат столкновения двух галактик в созвездии Кита.