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Hubble обнаружил "затерянную галактику": завораживающее фото

Hubble обнаружил "затерянную галактику": завораживающее фото
01:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Расположенная в созвездии Девы (Virgo), примерно в 50 миллионах световых лет от Земли, галактика NGC 4535 поистине потрясающее зрелище.

Несмотря на невероятное качество этого изображения, полученного с космического телескопа Hubble NASA/ESA, NGC 4535 имеет туманный, несколько призрачный вид. Это побудило астронома-любителя Леланда Коупленда в 1950-х годах назвать NGC 4535 "Затерянной галактикой".

затерянная галактика в созвездии Девы

Яркие голубоватые цвета, расположенные среди длинных спиральных рукавов NGC 4535, указывают на присутствие большего числа более молодых и горячих звезд. Напротив, более желтые тона этой галактики предполагают, что эта центральная область является домом для звезд, которые старше и холоднее.

Hubble зафиксировал загадочное исчезновение самой молодой из известных туманностей (фото)

"Затерянная галактика" была изучена в рамках обзора PHANGS, целью которого является прояснение многих связей между облаками холодного газа, звездообразованием и общей формой и другими свойствами галактик.

Напомним, что ранее Hubble показал результат столкновения двух галактик в созвездии Кита.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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НАСА, Hubble, Астрономия, Галактики.
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