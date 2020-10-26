Красота из хаоса: Hubble показал результат столкновения двух галактик (Фото)

Снимок галактики NGC 34, сделанный космическим телескопом Hubble в безграничной тьме космоса, больше похож на потустороннее биолюминесцентное существо из глубин океана, чем на галактику.

Расположенная в созвездии Кита, внешняя область галактики кажется почти полупрозрачной, усеянной звездами.

Основная причина странного внешнего вида этой галактики кроется в ее прошлом. Если бы мы смогли повернуть время вспять на несколько миллионов лет, мы бы увидели две красивые спиральные галактики, движущиеся одна на другую. Когда эти галактики сталкивались друг с другом, их замысловатые узоры и спиральные рукава постоянно меняли свою изначальную форму. На этом изображении показан яркий центр галактики, результат этого слияния, которое привело к вспышке нового звездообразования.

Отметим, что на просторах космоса столкновения между галактиками - довольно редкие явление.

Как ранее писал "Телеграф" о том, что телескоп Hubble/NASA зафиксировал необычную спиральную галактику, находящуюся в созвездии Голубь.

Также астрономы рассказали, что ими была предложена новая теория происхождения темной материи.