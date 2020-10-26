Скачать
Понедельник, 26.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Зеленая лодка" пошла ко дну: почему "фишечки" Зеленского не сработали и что ждет "Слугу народа" и Украину в целом
"Зеленая лодка" пошла ко дну: почему "фишечки" Зеленского не сработали и что ждет "Слугу народа" и Украину в целом
Страна на грани раскола: названа наибольшая угроза выборов в Украине
Страна на грани раскола: названа наибольшая угроза выборов в Украине
У Зеленского опубликовали результаты ответов на "5 вопросов" в день выборов
У Зеленского опубликовали результаты ответов на "5 вопросов" в день выборов
Азербайджан подбирается к "столице" Нагорного Карабаха: где сейчас идут бои
Азербайджан подбирается к "столице" Нагорного Карабаха: где сейчас идут бои

Красота из хаоса: Hubble показал результат столкновения двух галактик (Фото)

Красота из хаоса: Hubble показал результат столкновения двух галактик (Фото)
Обновлено 16:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Снимок галактики NGC 34, сделанный космическим телескопом Hubble в безграничной тьме космоса, больше похож на потустороннее биолюминесцентное существо из глубин океана, чем на галактику.

Расположенная в созвездии Кита, внешняя область галактики кажется почти полупрозрачной, усеянной звездами.

Основная причина странного внешнего вида этой галактики кроется в ее прошлом. Если бы мы смогли повернуть время вспять на несколько миллионов лет, мы бы увидели две красивые спиральные галактики, движущиеся одна на другую. Когда эти галактики сталкивались друг с другом, их замысловатые узоры и спиральные рукава постоянно меняли свою изначальную форму. На этом изображении показан яркий центр галактики, результат этого слияния, которое привело к вспышке нового звездообразования.

Отметим, что на просторах космоса столкновения между галактиками - довольно редкие явление.

Ученый предупредил о падении на Землю астероида и рассказал, когда этого ожидать

Как ранее писал "Телеграф" о том, что телескоп Hubble/NASA зафиксировал необычную спиральную галактику, находящуюся в созвездии Голубь.

Также астрономы рассказали, что ими была предложена новая теория происхождения темной материи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

НАСА, Hubble, Космос, Астрономия, Галактики.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кремль включается в войну? Тревожные новости из Нагорного Карабаха
02 Магия бренда закончилась: почему партия Зеленского пролетела на выборах
03 Бренд Зеленского перестал работать, а страна оказалась на грани раскола: главные итоги выборов в Украине
04 Провал партии Зеленского на выборах в Украине встретили волной шуток и мемов
05 Как понять, что вы уже переболели коронавирусом: пять главных признаков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцы вышли с плакатами в поддержку прав женщин в Польше (фото)
Украинцы вышли с плакатами в поддержку прав женщин в Польше (фото)
Военный эксперт показал &quot;великое лицемерие&quot; Путина в Нагорном Карабахе
Военный эксперт показал "великое лицемерие" Путина в Нагорном Карабахе
Что показал опрос Зеленского и почему его результат никому не нужен?
Что показал опрос Зеленского и почему его результат никому не нужен?
Шикарный вид: Леся Никитюк оказалась в страстных объятиях известного мужчины (Фото)
Шикарный вид: Леся Никитюк оказалась в страстных объятиях известного мужчины (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь