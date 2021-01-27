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ВОЗ выпустила предупреждение о вакцине Moderna: кому ее лучше не применять

ВОЗ выпустила предупреждение о вакцине Moderna: кому ее лучше не применять
16:42 Ср, 27 Январь 2021 Телеграф

В условиях пандемии коронавируса ученые различных стран активно разрабатывают средства для успешного противостояния новому вызову  человечеству. Среди наиболее успешных вакцин против вируса специалисты называют американскую Moderna mRNA-1273. Эффективность препарата  составляет примерно 92% в плане защиты от COVID-19, начиная с 14 дней после первой дозы.

На днях стратегическая консультативная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения по иммунизации (SAGE) выпустила временные рекомендации по использованию вакцины  против COVID-19 для людей в возрасте 18 лет и старше.

Стоит отметить, что сама Moderna не одобрена ВОЗ для включения в Перечень применения в чрезвычайных ситуациях. Тем не менее, она прошла проверку Европейским медицинским агентством и соответствует критериям ВОЗ для рассмотрения SAGE.

Несмотря на позитивную оценку препарата, эксперты опубликовали перечень лиц, вакцинирование которых может быть небезопасным.

Вакцину Moderna не рекомендуют применять к беременным женщинам (за исключением медицинских работников, как лиц находящихся в зоне риска ), людям у которых в анамнезе была тяжелая аллергическая реакция на какой-либо компонент вакцины. Также индивидуальный подход  должен быть по отношению к очень слабым пожилым людям с ожидаемой продолжительностью жизни менее 3 месяцев. В зоне риска находятся и лица моложе 18 лет. Им рекомендуют не вводить вакцину до получения результатов дальнейших исследований.

Напомним что, генеральный директор Moderna Стефан Бансель в интервью французской газете L'Express заявил, что компания способна выработать и провести поставку 20 миллионов доз вакцины от коронавируса в первом квартале 2021 года, и 600 миллионов доз в течение всего 2021 года.

Ранее создатели вакцины Moderna заявили, что на фоне общей эффективности в 90%, она показала 100% результат в тяжелых случаях заболевания COVID-19.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Вакцина, МОЗ, Коронавирус.
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