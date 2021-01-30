Три года работы и 150 млн деталей: в Китае воссоздали мир "Властелина колец" из LEGO

В Китае воссоздали вселенную из известного фильма "Властелин колец" из деталей конструктора LEGO, которые могут сохраняться в Мировом океане больше тысячи лет.

Об этом сообщили в YouTube-канале "Guinness World Records".

Книга рекордов Гиннесса уже признала копию важнейших мест вселенной "Властелина колец" самой большой инсталляцией из конструктора в мире.

Проект размером 191 квадратный метр выполняли 50 дизайнеров под руководством детского музея Smaerd Land, расположенного в китайском городе Шэньчжэнь. На ее создание потребовалось 150 миллионов деталей и три года работы.

На инсталляции угадываются Мордор, Гондор, Шир и Рохан. Создатели говорят, что во время "строительства" вселенной создатели основывались на книгах Джона Р. Р. Толкина и фильмах по ним.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что из LEGO можно сотворить что угодно, особенно шедевр искусства.