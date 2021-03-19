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Пятница, 19.03.2021
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Куба заканчивает испытание необычной вакцины от коронавируса: в чем ее особенность

Куба заканчивает испытание необычной вакцины от коронавируса: в чем ее особенность
Обновлено 20:32 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Куба завершает испытания "первой в мире конъюгированной вакцины-кандидата против коронавируса SARS-CoV-2". Продукт получил название Soberana 02. 

Об этом пишет Лига

Третья фаза испытаний проходит в Гаване, в участии принимают более 44 тысяч человек в возрасте от 18 до 90 лет. 

Помимо того 100 тысяч доз были переданы Ирану. 

Суть работы конъюгированной вакцины заключается в соединении фрагментов патогена с другими, более заметными для иммунитета, фрагментами.

Коронавирус попадает в клетку после соединения с рецепторами на ее поверхности. Тот участок, которым производится соединение называется RBD. Ученые решили соединить несколько синтетических RBD с молекулой столбнячного анатоксина, что, по словам авторов, вызвало сильнейшую реакцию иммунитета. 

Разработчики утверждают, что их средство можно хранить длительное время при температуре +2...+8 градусов и ее легко производить. 

Вакцинация проходит путем введения двух доз препарата с интервалом в 14 дней. 

В странах Запада новость о вакцине была воспринята с недоверием, из-за отсутствия или запаздывания данных об испытании препарата. 

Пока что по Soberana 02 есть только краткие отчеты о доклинической стадии и фазе I.

Как сообщалось ранее, после недавнего отказа нескольких стран Евросоюза от использования препарата AstraZeneca, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва и Кипр возобновили вакцинацию этим препаратом

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Вакцины, Коронавирус, Covid-19, Soberana.
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