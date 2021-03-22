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Монета времен Золотой Орды была найдена на раскопках в Одессе (фото)

Монета времен Золотой Орды была найдена на раскопках в Одессе (фото)
Обновлено 14:53 Сегодня Телеграф Фото: twitter

На Приморском бульваре в Одессе во время раскопок украинские археологи обнаружили пул времен правления хана Золотой Орды Абдуллаха 1367-1370 гг.

О находке в соцсети Facebook сообщил доктор исторических наук Андрей Красножон, который работает в Южноукраинском национальном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского.

Археологи обнаружили древнейшее изображение животного (фото)

Это пока первая и единственная медная монета времен Золотой Орды, обнаруженная во время раскопок.

"Найден вкупе с керамикой первой четверти-середины 14 века, значит, находки этого периода не разовые. Когда-то при раскопках у Воронцовского дворца нам с Андрей Добролюбский черепки двух сосудов 1360-х гг. показались случайными. Сегодня такая керамика в Одессе, похоже, становится нормой. Что это означает, пока не ясно. Надо искать", - пишет Красножон.

Археологи используют в своей работе данные георазведки. Раскопки на Приморском бульваре ведутся "в шахматном порядке".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в январе этого года в Греции было обнаружено окаменевшее дерево, возрастом 20 миллионов лет.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Одесса, Монеты, Археология, Золотая орда.
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