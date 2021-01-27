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В Греции нашли окаменелое дерево возрастом 20 миллионов лет (фото, видео)

В Греции нашли окаменелое дерево возрастом 20 миллионов лет (фото, видео)
Обновлено 22:58 Ср, 27 Январь 2021 Телеграф Фото: twitter Kathimerini English Edition

Греческие ученые на вулканическом острове Лесбос сообщили, что они нашли редкое окаменелое дерево, ветви и корни которого остались нетронутыми спустя 20 миллионов лет.

Об этом пишет Ekathimerini.

Дерево было найдено во время дорожных работ возле древнего леса, окаменевшего миллионы лет назад на восточном средиземноморском острове.

"Впервые с момента начала раскопок в 1995 году дерево было найдено в таком хорошем состоянии вместе с ветвями и корнями", - сказал профессор Никос Зурос из Музея естественной истории Окаменевшего леса Лесбоса.

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"Это уникальная находка", - сказал он. "Сохранен в отличном состоянии, и изучив окаменелую древесину, мы сможем определить тип растения".

Отмечается, что Окаменелый лес Лесбоса площадью 15 000 гектаров, находящийся под защитой ЮНЕСКО, является результатом извержения вулкана 20 миллионов лет назад, которое затопило тогда субтропическую лесную экосистему острова лавой.

Ранее сообщалось, что в римском городе Помпеи была обнаружена древняя закусочная.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Греция, Археология, Деревья, Лесбос.
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