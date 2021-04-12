Трактористы случайно наткнулись на древний саркофаг в поле: что известно о находке на Тернопольщине

В Чертковском районе Тернопольской области во время весенне-полевых работ случайно обнаружили древний саркофаг, возраст которого может насчитывать до 5000 лет.

Об этом сообщила директор Тернопольского областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия, археолог Марина Ягодинская, передает "Укринформ".

"Сельский голова Рыдодубы Чертковского района сообщил, что во время весенне-полевых работ за селом в поле трактор зацепил и проломил каменную глыбу, под которой оказалось отверстие. В нем увидели человеческий череп. Когда археологи прибыли на место находки, то обнаружили в земле часть каменной могилы-саркофага из местного "красного" камня. Крышка, тоже каменная, была частично проломлена при обработке земли техникой", - рассказала Ягодинская.

Она отметила, что предварительно - это типичное захоронение времен так называемой комаровской культуры, могильник "белопотоцкого типа", или культуры шаровидных амфор.

"То есть, речь идет ориентировочно о IV тысячелетии до нашей эры", - сказала археолог.

Ягодинская отметила, что вскоре планирует выехать на место находки, где будет работать группа археологов.

Специалисты окончательно определят возраст саркофага и исследуют человеческие останки, которые там хранятся.

Комаровская культура — археологическая культура среднего и позднего бронзового века, названная по курганному могильнику у села Комаров Галичского района Ивано-Франковской области Украины. Была распространена в Прикарпатье, Западной Подолии, на Волыни, в Среднем Побужье (территория современной Западной Украины), частично на правобережье Среднего Приднепровья в XV—XII веках до н. э., на западе — до VIII—VII веков до н. э.

Культура шаровидных амфор — археологическая культура, существовавшая в период около 3200—2800 годов до н. э. Занимала большую часть территории прежней культуры воронковидных кубков, а в центральной части делила территорию с культурой шнуровой керамики. На юге и западе соседствовала с баденской культурой, на северо-востоке с нарвской культурой. Название предложил археолог Густаф Коссинна в связи с характерной керамикой — шаровидными сосудами с 2—4 ручками.

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