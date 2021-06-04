Мир близок к победе над СПИДом: в ООН сделали многообещающее заявление

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающий синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) удастся преодолеть до 2030 года.

Об этом с осторожностью, хотя не без оптимизма заявила директор-распорядительница программы UNAIDS Винни Бьяньима.

"Если они (страны, - Авт.) смогут перекрыть эти пробелы (улучшить доступ больных ВИЧ к необходимым услугам, - Авт.) по конкретным группам наибольшего риска, мы сможем положить СПИДу конец до 2030 года", - сказала она.

По словам Бьяньимы, если мир возьмется за борьбу со СПИДом на таком же уровне, как и против COVID-19, то эта "незавершенное дело" станет "завершенным".

Согласно статистике, которую выложили в UNAIDS, по крайней мере 40 стран идут к тому, чтобы достичь 90-процентного сокращения связанной со СПИДом смертности к 2030 году, среди них девять стран с востока и юга Африки.

Совместная программа ООН по ВИЧ/СПИД сообщала, что в прошлом году во всем мире жили с ВИЧ 37,6 миллиона человек, и около двух третей из них получали лечение.

Отметим, что с 5 июня 1981 года, когда впервые в США сообщили о таинственной иммунодефицитной болезни, от осложнений вследствие СПИДа умерли почти 35000000 человек.

Как сообщал "Телеграф" только за июль прошлого года в Украине зафиксировали +1356 случаев ВИЧ и 366 - СПИДа.