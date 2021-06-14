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Археологи обнаружили куриное яйцо, которое отлично сохранилось за тысячу лет (фото)

Археологи обнаружили куриное яйцо, которое отлично сохранилось за тысячу лет (фото)
01:28 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В центре Израиля в городе Явне археологи нашли целое куриное яйцо, которому около тысячи лет.

Об этом 9 июня сообщили в Управлении древностей.

"Это очень редкая находка в Израиле и во всем мире", — сообщил доктор Ли Перри Гал, ведущий эксперт по птицеводству в древнем мире.

Ранее фрагменты яичной скорлупы более ранних периодов находили в Городе Давида в Иерусалиме, а также в Кесарии и Аполлонии.

Редкую находку обнаружили в промышленном комплексе византийского периода (4-7 века н.э.). На этом месте археологи нашли помойку исламского периода и, к своему удивлению, обнаружили внутри необычный объект.

"Уникальная сохранность яйца, очевидно, связана с условиями, в которых оно лежало веками в выгребной яме, содержащей мягкие отходы, сохранившие его", — сказала археолог Алла Нагорски.

Поскольку скорлупа была слегка треснута, большая часть содержимого яйца просочилась наружу, но часть все еще находилась внутри, что позволит провести дальнейший анализ в будущем.

Фото находки:

 

"Куры были одомашнены в Юго-Восточной Азии относительно недавно, около 6000 лет назад, но потребовалось время, чтобы они вошли в рацион человека", — отмечает Перри Гал. По его словам их использовали для других целей, таких как петушиные бои, они также считались красивыми животными, выставлялись в древних зоопарках и дарились в качестве подарков королям.

Она также отметила, что куры, найденные в этом регионе, а также их яйца были меньше современных.

Яйцо, найденное в Явне, треснуло и разбилось, когда его доставали на раскопках, но удалось его восстановить в исходное состояние в лаборатории. В выгребной яме находились и другие предметы, в том числе три костяные куклы того же периода.

Раскопки проводили в рамках строительства микрорайона в Явне. По израильскому закону все строительные проекты сопровождаются раскопками.

Напомним, что 8 июня австралийские ученые классифицировали новый вид динозавров, как самый большой из когда-либо найденных. Его обнаружили еще в 2007 году.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Израиль, Археология.
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