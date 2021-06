Археологи обнаружили куриное яйцо, которое отлично сохранилось за тысячу лет (фото)

В центре Израиля в городе Явне археологи нашли целое куриное яйцо, которому около тысячи лет.

Об этом 9 июня сообщили в Управлении древностей.

"Это очень редкая находка в Израиле и во всем мире", — сообщил доктор Ли Перри Гал, ведущий эксперт по птицеводству в древнем мире.

Ранее фрагменты яичной скорлупы более ранних периодов находили в Городе Давида в Иерусалиме, а также в Кесарии и Аполлонии.

Редкую находку обнаружили в промышленном комплексе византийского периода (4-7 века н.э.). На этом месте археологи нашли помойку исламского периода и, к своему удивлению, обнаружили внутри необычный объект.

"Уникальная сохранность яйца, очевидно, связана с условиями, в которых оно лежало веками в выгребной яме, содержащей мягкие отходы, сохранившие его", — сказала археолог Алла Нагорски.

Поскольку скорлупа была слегка треснута, большая часть содержимого яйца просочилась наружу, но часть все еще находилась внутри, что позволит провести дальнейший анализ в будущем.

