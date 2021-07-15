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Идеально для жаркого лета: ученые изобрели одежду с защитой от комаров

Идеально для жаркого лета: ученые изобрели одежду с защитой от комаров
05:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Американские ученые создали одежду из текстиля, который не позволяет комарам Aedes aegypti, часто переносящим различные заболевания, прокусить кожу человека.

Соответствующее исследование ученых Университета Северной Каролины было опубликовано в журнале Insects.

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При разработке выяснили точный размер головы и хоботков комаров Aedes aegypti, и с учетом этих параметров разработали специальную ткань с меньшими порами между волокнами и подходящей толщиной нити.

Для испытания тканью разной плотности накрывали резервуар с кровью, а потом проверяли, сколько комаров смогли напиться ею; также помогали и добровольцы, надевшие одежду из этого материала.

И выяснилось, что с помощью разработанной ткани удалось предотвратить 100% укусов насекомых.

Поскольку другие виды комаров схожи с исследуемыми Aedes aegypti, есть основания полагать, что одежда поможет и от них.

Как сообщал "Телеграф", полчища комаров в последние дни атаковали украинцев на Черном и Азовском морях.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Комары, Насекомые, одежде.
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