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Ученые нашли неожиданный способ повысить иммунитет от COVID-19

Ученые нашли неожиданный способ повысить иммунитет от COVID-19
05:32 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

Американские ученые заявили, что пробиотики могут повышать иммунитет организма от коронавируса.

Об этом сообщает "BioRxiv".

Информация о новом способе защиты от болезни поступила с американской корпорации IFF (International Flavors & Fragrances Inc).

Ученые предложили пробиотики, микроорганизмы, использующиеся в терапевтических целях, а также пищевые продукты и биологически активные добавки, содержащие живые микрокультуры, как одно из решений противодействия пагубному влиянию SARS-CoV-2 на здоровье, однако данных пока мало.

Исследователи протестировали действие двух консорциумов пробиотиков, OL-1 и OL-2, против SARS-CoV-2 у хорьков и результаты показали, что они значительно снизили вирусную нагрузку.

Результаты исследования показывают, что пробиотическая стимуляция иммунной системы хорька приводит к улучшению противовирусного иммунитета против SARS-COV-2.

"Эффект консорциумов против SARS-CoV-2 требует дальнейших исследований в рамках клинических испытаний на людях", - говорят ученые.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что медики Финляндии сообщили, сколько времени переболевший коронавирусом человек может чувствовать себя в безопасности благодаря антителам.

Также напоминаем о том, что в России появилась мутация COVID-19 "Гамма".

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Америка, Ученые, Пробиотики, Коронавирус, Covid-19.
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