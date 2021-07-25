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Коронавирус "бьет по мозгам": ученые пришли к неутешительным выводам

Коронавирус "бьет по мозгам": ученые пришли к неутешительным выводам
Обновлено 23:06 Вс, 25 Июль 2021 Телеграф

Ученые из Имперского колледжа Лондона совместно с коллегами из Кембриджского и Чикагского университетов пришли к выводу, что у людей, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, наблюдается снижение умственных способностей. 

Результаты исследования были обнародованы в медицинском журнале The Lancet.

80 тысяч участников эксперимента на протяжении 2020 года проходили тесты на интеллект в рамках Great British Intelligence Test. Программа включает в себя задания на концентрацию внимания, память, эмоциональное восприятие, рассуждение и планирование. 

Ученые выделили группу из 12,6 тысяч людей, которые ранее были инфицированы коронавирусом и поделили ее на группы по тяжести болезни. 

Как оказалось, люди, переболевшие COVID-19, показали результаты хуже, чем те, которые не болели. 

При том, больше всего сложностей возникло у тех, кто перенес инфекцию в тяжелой форме. 

Как сообщалось ранее, ученые из Финляндии узнали, как долго в организме человека остаются антитела к коронавирусу.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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