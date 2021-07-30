Астрофизики будут искать технику и артефакты инопланетян

Профессор из Гарварда Ави Леб (Avi Loeb) возглавит новый проект по поиску внеземных цивилизаций "Галилео". В этот раз речь идет не в фиксации сигналов из космоса, а про физические артефакты или технологии. Толчком к созданию международного научного объединения стал объект Оумуамуа (Oumuamua), который посетил Солнечную систему в 2017. Он обладал аномальными физическими свойствами.

Об этом сообщает сайт проекта.

"Мы можем только догадываться, можно ли объяснить Оумуамуа с помощью никогда ранее не встречавшихся естественных объяснений, или путем расширения нашего воображения до того, что Оумуамуа, возможно, является внеземным технологическим объектом, похожим на очень тонкий световой парус или коммуникационную тарелку, что скорее соответствует астрономическим данным", - сказано в заявлении.

В рамках проекта "Галилео" исследователи будут работать в трех направлениях:

получить мультидетекторные изображения неопознанных воздушных явлений с высоким разрешением и выяснить их природу

поиск и углубленное исследование межзвездных объектов, подобных Оумуамуа

поиск потенциальных спутников внеземных технологических цивилизаций.

Ученые из комитета ООН по космическому пространству ранее заявили про рекордное количество астероидов, которые пролетают возле Земли в 2021 году, почти половина из них приближается к планете.