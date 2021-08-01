Водорослям не нравится шум людей - ученые пришли к неожиданному выводу

Шум от жизнедеятельности человека мешает водорослям накапливать энергию и нарушает их структуру. К таким выводам пришли ученые из Лаборатории прикладной биоакустики Политехнического университета Каталонии в Испании, во время первого в своем роде акустического исследования.

Об этом сообщает научно-популярный журнал Hakai.

Исследователи доказали, что "трава Нептуна" или океаническая посидиония, которая растет в Средиземном море и части Атлантического океана всего за два часа влияния шума претерпевает негативные изменения.

Ученые два часа шумели на водоросли из громкоговорителя, на частотах издаваемых человеком и его механизмами. Повреждения оказались серьезными - даже спустя пять дней у растений были проблемы с накоплением энергии (упал уровень крахмала в амиопластах) и питанием.

Особенность посидонии в том, что она улавливает углекислый газ из атмосферы и сохраняет его в виде крахмала. Таким образом шум в будущем может повлиять даже на состояние атмосферы.

Человек шумит в водной среде на частоте от 50 до 400 герц. Сюда входят и гребные винты судов и пневматические пушки для поиска нефти.

Ранее "Телеграф" рассказывал про водоросли из которых можно делать бензин - их нашли у берегов Арктики.