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Эффект интервала: почему полезно делать перерывы в процессе обучения

Эффект интервала: почему полезно делать перерывы в процессе обучения
01:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Еще в конце 19 века немецкий психолог Герман Эббингаус начал изучать феномен обучения, получивший название "эффект интервала".

Эффект интервала предполагает, что информация более эффективно кодируется в долговременной памяти, когда учебные занятия чередуются с большими перерывами. Более 100 лет исследований подтвердили это наблюдение, но до сих пор неясно, как именно укрепляется память за счет интервалов между учебными занятиями.

Чтобы лучше понять, как работает эффект интервала, ученые из Института Макса Планка (Германия) провели эксперимент с мышами, которые должны были найти в лабиринте кусочек шоколада. У них было три попытки найти угощение, которое всегда было размещено на одном и том же месте, но исследователи меняли продолжительность интервала между попытками.

В ходе эксперимента исследователи заметили, что в краткосрочной перспективе более длительные перерывы мешали животным вспомнить, где находится шоколад.

"Мыши, которых обучали с длинными интервалами между тренировками, не могли быстро запомнить размещение шоколада. Но на следующий день чем дольше была пауза, тем лучше была память у мышей", – рассказала нейробиолог Аннет Око, работавшая над исследованием из Института Макса Планка.

Поэтому ученые решили проанализировать активность нейронов в медиальной префронтальной коре мозга (участок, отвечающий за процессы обучения).

Они ожидали увидеть, как последовательные фазы обучения реактивируют одни и те же нейронные пути. Впрочем, животные выполняли одни и те же действия с той же информацией.

Логично было бы предположить, что после долгого перерыва мозг интерпретирует следующую фазу как новое событие и обрабатывает его с помощью других нейронов.

Ученые резюмировали, что такое действие нейронов свидетельствует о том, что перерывы между фазами обучения могут укрепить долгосрочную память.

У мышей оптимальный интервал между фазами обучения составил от 30 до 60 минут. Более короткие или более длительные паузы не давали никакого значимого эффекта на следующий день.

"Наши результаты представляют собой первое прямое описание того, как активность одной и той же популяции нейронов во время кодирования и извлечения памяти опосредует эффект интервалов, явление, первоначально описанное более века назад", - отметили ученые.

Отметим, недавно ученые в очередной раз доказали, что любая доза алкоголя вредит мозгу.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Память, Ученые, Нейробиологи.
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