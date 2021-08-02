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В Эстонии создали и запатентовали назальный спрей от коронавируса

В Эстонии создали и запатентовали назальный спрей от коронавируса
02:33 Сегодня Телеграф Фото: Icosagen

Эстонские ученые создали спрей от коронавируса, защищающий от всех видов штаммов, вызывающих наибольшее опасение ВОЗ.

Об этом пишет Postimees.

"Лабораторные исследования показали, что спрей для носа обеспечивает защиту как от исходного уханьского штамма, так и от дельта-штамма индийского происхождения, а также от британских, южноафриканских и бразильских штаммов", - говорится в сообщении.

Ученые уточнили, что лабораторные исследования к настоящему моменту подтвердили, что разработанный назальный спрей BioBlock одинаково хорошо защищает от всех штаммов коронавируса.

Bioblock - это инновационный эстонский продукт, концепцию которого разработали исследователи Icosagen под руководством профессора Марта Устава. Технология продукта запатентована. Назальный спрей BioBlock производится и продается компанией Chemi-Pharm.

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"Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и проактивно тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения", - добавили ученые.

Отметим, в Великобритании вакцинированные люди, которые все же заболели коронавирусом, заметили у себя новый симптом - чихание.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Все по теме:

Covid-19, Дельта штамм, Спрей от COVID-19.
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В Эстонии создали и запатентовали назальный спрей от коронавируса
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